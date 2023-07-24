- Жители затопленного дома в Костанае боятся, что им не возместят ущерб 04:00 108
- Сельчане ЗКО выступили против создания карьеров в лесном массиве 03:12 156
- 60 человек эвакуировали из горящего общежития в Астане 02:25 251
- "Условия мне ставить не надо": аким Кокшетау жёстко ответил многодетной матери 01:42 323
- В Актобе фирма задолжала работникам зарплату, и они забрали вместо нее грузовик 00:31 352
- Африканец выращивает необычные сельхозкультуры близ Алматы 23.07.2023 401
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 512
- Правила игры в футбол на Луне разработали британские учёные 23.07.2023 386
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 636
- Размытую селем дамбу на плотине Талгар восстановили 23.07.2023 401
- Александр Недовесов выиграл первый в карьере АТР 250 23.07.2023 420
- Фатима Ирназарова стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе среди юниоров 23.07.2023 517
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 1460
- Двоих жителей ЗКО укусили змеи 23.07.2023 495
- Жара до 43 градусов снова ожидается в некоторых регионах Казахстана 23.07.2023 1019
- Многокилометровая очередь из грузовиков с арбузами образовалась на границе Казахстана с Россией 23.07.2023 596
- Российский суд впервые аннулировал брак из-за смены пола 23.07.2023 593
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 544
- Пациенты детской инфекционной больницы в Актау второй день сидят без воды 23.07.2023 447
- Боксёр из Казахстана побил соперника с 33 нокаутами 23.07.2023 658
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 463
- Лукашенко: Нас стали напрягать вагнеровцы. Им хочется на запад 23.07.2023 1135
- Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции в Караганде 23.07.2023 527
- Учёные объединят клетки человеческого мозга с искусственным интеллектом 23.07.2023 501
- Юных сёрферов спасли на побережье Каспийского моря 23.07.2023 526
- "Второе сердце" для пациентов после инфаркта придумали таразские школьники 23.07.2023 557
- Десятки тысяч людей в панике эвакуируются из-за лесных пожаров в Греции 23.07.2023 482
- Илон Маск хочет заменить на Х птицу с логотипа Twitter 23.07.2023 513
- Стартовало комплексное тестирование для поступления в магистратуру 23.07.2023 488
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 905
- Упавшую с лошади в горах девушку спасли на вертолёте в ВКО 23.07.2023 591
- Гвардеец спас 12-летнего спортсмена в гребном канале Астаны 23.07.2023 586
- Почему "кофе 3 в 1" пить вредно, рассказали учёные 23.07.2023 6982
- Селевым потоком размыло дамбу на плотине Талгар: 150 человек эвакуировали 23.07.2023 637
- Стройматериалы из нефтеотходов, искусственный интеллект против инсульта – яркие проекты казахстанских ученых 23.07.2023 616
- Википедия дала сбои в некоторых странах 23.07.2023 543
- Скатова разгромили в полуфинале квалификации турнира в Хорватии 23.07.2023 561
- Победительницу "Голос Казахстана. Дети" поздравили в родном городе 23.07.2023 786
- Сократить прогулки советуют жителям столицы и ещё трёх городов в воскресенье 23.07.2023 3328
- При поддержке ПРООН презентован обновлённый турмаршрут в нацпарке в ВКО 23.07.2023 535
- Потолок рухнул в квартире 200-летней двухэтажки в Уральске 23.07.2023 782
- Духи с ароматом красного апорта создала учёная из Алматы 23.07.2023 638
- 10 медалей завоевали казахстанские каратисты на чемпионате Азии 23.07.2023 608
- Подросток на каноэ перевернулся на гребном канале Астаны 23.07.2023 683
- В Казахстане усилят защиту прав потребителей, совершающих онлайн-покупки 23.07.2023 619
- Водителя из Шымкента наказали за световые сигналы на авто 23.07.2023 671
- Лесные пожары в Греции добрались до гостиниц, туристов эвакуируют 23.07.2023 641
- Микрорайону "Жагалау" придадут столичный лоск, пообещал аким Астаны 22.07.2023 654
- В затопленном кипятком торговом центре в Москве нашли тела четверых погибших 22.07.2023 2480
- Из-за неизвестной болезни в Египте в Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами 22.07.2023 723
- Умерла дочь Чарли Чаплина 22.07.2023 851
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 1498
- Баян Алагузова поделилась фото из роддома 22.07.2023 4158
- В большей части Атырау в понедельник не будет света 22.07.2023 1181
- Торговый центр в Москве затопило кипятком, три человека оказались заблокированными 22.07.2023 870
- Просидевшую два месяца в колодце собаку спасли казахстанские зоозащитники 22.07.2023 684
- Дожди, шквал и аномальная жара: каким будет воскресенье для казахстанцев 22.07.2023 790
- Новый метод лечения рака печени у детей начали применять в Алматы 22.07.2023 694
- Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысу 22.07.2023 877
- Мутная вода: временно ограничена подача воды в одном из районов Алматы 22.07.2023 677
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 901
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 818
- Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь 22.07.2023 712
- На Иссык-Куле похитили 12-летнего мальчика и требовали от родителей 300 тысяч долларов 22.07.2023 1449
- Популярный спектакль "Гауһартас" бьёт рекорды по продаже билетов 22.07.2023 951
- В минкультуры и спорта отреагировали на возможное проведение ЧМ по футболу в Казахстане 22.07.2023 709
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 752
- Дархан Кыдырали призвал журналистов больше продвигать природу родного края 22.07.2023 684
- "Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане 22.07.2023 651
- В Астане построят новый мост через реку Есиль 22.07.2023 730
- Предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров 22.07.2023 838
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 951
- Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена 22.07.2023 825
- Казахстанец сенсационно нокаутировал непобеждённого боксёра из Испании 22.07.2023 829
- Ретроградная Венера: чего не стоит делать в это время знакам Зодиака 22.07.2023 1017
- Сколько стоит отдых в детских лагерях Казахстана и как к нему подготовиться 22.07.2023 823
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 1707
- Бублик сделал заявление о своем будущем после исторического Уимблдона-2023 22.07.2023 949
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в трёх городах Казахстана 22.07.2023 686
- ИИ-алгоритм для помощи журналистам разрабатывает Google 22.07.2023 758
- LOADING...
Жители затопленного дома в Костанае боятся, что им не возместят ущерб
Жители дома, где расположена башня с часами, обеспокоены тем, что им не возместят ущерб после потопа. Напомним, что в этом знании сейчас обновляют фасад и меняют кровлю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.
Анастасия Новак показывает последствия обильных осадков в своей квартире. В натяжном потолке до сих пор стоит вода. Повсюду потеки, а обои от сырости просто отвалились. В квартире очень сыро. Анастасия рассказывает, что к ним приходили представители ПКСК и подрядной организации, сделали опись ущерба. И на этом все. Когда отремонтируют квартиру, никто из них не ответил.
"Я даже боюсь если честно считать. Ремонт был не так давно сделан. И это было несколько миллионов тенге. И сейчас представить с тем, как выросли цены. И представить, что все это заново пережить, мне страшно. Тяжело об этом говорить, мы до сих пор пребываем в каком-то шоке. И хочется, ко всем людям, которые берутся за такую работу, нужно быть более ответственными. Пострадало много квартир, наших соседей", - говорит жительница дома Анастасия Новак.
Наталья Харитонова тоже одна из пострадавших. Женщина рассказывает, что с прошлой субботы и до среды у них с крыши капала вода. Пострадали все комнаты. К ней тоже приходили люди, спрашивали, что пострадало, составили акт и ушли. Пенсионерка беспокоится, что ремонт в квартире ей могут и не сделать.
"Это ужасно. Моральный ущерб нам конечно возмещать никто не будет. Оно понятно, оно и ладно. У меня был сделан ремонт, мне нравилась моя квартирка, она была чистенькая, красивенькая. Я думала, мне и хватит до конца жизни. А теперь что? Вот что? Я не знаю когда и как они будут делать. И будут ли вообще? Учитывая обстановку, какая есть сы не верим уже никому. Никому",- говорит жительница дома Наталья Харитонова.
Обратились мы за комментарием и к руководителю подрядной организации. Давать интервью он отказался, ссылаясь на занятость. И отметил, что сейчас их первоочердная задача — завершить ремонт кровли в доме на Байтурсынова 55. Действительно, сейчас на крыше здания полным ходом идёт работа. Чего не скажешь о другом затопленном во время дождя доме по Чернышевского 111. После того, как квартиры залило водой, открытую крышу подрядчик обтянул плотной плёнкой. За неделю здесь ничего не изменилось.
-
Trend news
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 500
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 618
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 1437
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 537
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 901
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 1490
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 896
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 816
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 748
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 947
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 1701
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 807
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 943
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1220
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1162
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 991
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 13929
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 938
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2500
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1462
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1949
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2331
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1991
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 18614
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1874
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1714
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2570
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1920
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6694
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2268
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7702
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1851
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2602
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2070
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2165
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29165
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4340
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2060
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7454
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3387
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2568
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2959
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3262
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2360
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2476
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3280
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6429
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2743
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2299
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5563
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5411
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3735
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3961
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2555
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4274
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3764
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2760
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2644
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2711
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14189
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3313
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2702
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3660
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4575
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3504
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3856
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3215
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3762
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4319
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3853
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3665
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3156
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4198
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2657
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5443
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3980
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181769
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 3248
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5984
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6390
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 458
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 866
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1179
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1029
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1209
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1538
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1625
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1649
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1887
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2066
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1805
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2098
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2318
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2347
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2448
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2410
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2524
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2637
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2698
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2286
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2754
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2853
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2330
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2619
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2813
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2595
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2496
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2697
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2333
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3063
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2596
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2661
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3603
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2898
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2724
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2790
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2670
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2562
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2420
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2725
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3214
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2859
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2793
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4892
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2978
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3800
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4673
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3195
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3498
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40321
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2953
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4231
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3544
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3352
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4247
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3692
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3678
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4174
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4221
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4521
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5162
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6213
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4844
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4374
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4399
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4178
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5301
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6254
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5562
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4648
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4134
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5075
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4063
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4412
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4437
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4925
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4986
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4342
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5158
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5173