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  • Жители затопленного дома в Костанае боятся, что им не возместят ущерб
alau.kz Сегодня, 04:00
108
Сегодня, 04:00
108
Фото: alau.kz

Жители затопленного дома в Костанае боятся, что им не возместят ущерб

Жители дома, где расположена башня с часами, обеспокоены тем, что им не возместят ущерб после потопа. Напомним, что в этом знании сейчас обновляют фасад и меняют кровлю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Анастасия Новак показывает последствия обильных осадков в своей квартире. В натяжном потолке до сих пор стоит вода. Повсюду потеки, а обои от сырости просто отвалились. В квартире очень сыро. Анастасия рассказывает, что к ним приходили представители ПКСК и подрядной организации, сделали опись ущерба. И на этом все. Когда отремонтируют квартиру, никто из них не ответил.

"Я даже боюсь если честно считать. Ремонт был не так давно сделан. И это было несколько миллионов тенге. И сейчас представить с тем, как выросли цены. И представить, что все это заново пережить, мне страшно. Тяжело об этом говорить, мы до сих пор пребываем в каком-то шоке. И хочется, ко всем людям, которые берутся за такую работу, нужно быть более ответственными. Пострадало много квартир, наших соседей", - говорит жительница дома Анастасия Новак.

Наталья Харитонова тоже одна из пострадавших. Женщина рассказывает, что с прошлой субботы и до среды у них с крыши капала вода. Пострадали все комнаты. К ней тоже приходили люди, спрашивали, что пострадало, составили акт и ушли. Пенсионерка беспокоится, что ремонт в квартире ей могут и не сделать.

"Это ужасно. Моральный ущерб нам конечно возмещать никто не будет. Оно понятно, оно и ладно. У меня был сделан ремонт, мне нравилась моя квартирка, она была чистенькая, красивенькая. Я думала, мне и хватит до конца жизни. А теперь что? Вот что? Я не знаю когда и как они будут делать. И будут ли вообще? Учитывая обстановку, какая есть сы не верим уже никому. Никому",- говорит жительница дома Наталья Харитонова.

 

Обратились мы за комментарием и к руководителю подрядной организации. Давать интервью он отказался, ссылаясь на занятость. И отметил, что сейчас их первоочердная задача — завершить ремонт кровли в доме на Байтурсынова 55. Действительно, сейчас на крыше здания полным ходом идёт работа. Чего не скажешь о другом затопленном во время дождя доме по Чернышевского 111. После того, как квартиры залило водой, открытую крышу подрядчик обтянул плотной плёнкой. За неделю здесь ничего не изменилось.

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Сегодня, 04:00
108
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