Жители ветхих домов Усть-Каменогорска вспоминают Назарбаева и боятся за свою жизнь

Покосившееся стены, прогнивший пол, перекосившееся окна и обваливающийся потолок – именно так сегодня выглядит несколько десятков многоквартирных домов в Усть-Каменогорске, в которых люди непросто живут, а именно – выживают. Есть ли надежда у жителей когда-нибудь переехать в более комфортные и безопасные условия, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Двойное "везение"

61-летняя Екатерина Данченко проживает как раз в таком "уставшем" доме. Ее двухэтажка 1947 года постройки, правда, в эксплуатацию была сдана в 1949 году, но при таком "стаже" эти два года особой роли не играют. На днях в ее квартире на втором этаже обрушился потолок – огромный кусок просто обвалился, засыпав пылью, землей и прогнившими деревянными досками стол, диван и половину комнаты.

"Меня спасло только то, что кровать в другом месте стоит. В четыре утра сначала штукатурка, обваливаясь, зашуршала, потом шлак посыпался, а затем эта глыба упала, - показывает женщина на кусок потолка и тут же вздыхает, - "До сих пор Бога благодарю, что внуков не было в тот день у нас".

Кстати, так "везет" семье Данченко не в первый раз. До этого рушился потолок в спальне, причем зимой. Говорит, что видели, как снежинки падают через дыру в квартиру. Сейчас дыра на потолке заделана, для надежности супруг прикрепил еще и деревянные балки.

"Ремонтировали тогда крышу сами, ну уж как смогли, так и сделали. Тысяч 200 тенге тогда на все это ушло. Тогда тоже просто повезло что ни детей, ни внуков не было дома. И вот ситуация повторяется, страшно, что накануне зимы это произошло. Даже не представляю, как нам теперь быть", - говорит женщина.

По ее словам, последний раз дом ремонтировали в 1978 году, после этого только сами жители пытались привести в порядок свои квартиры, но у многих сразу опускаются руки. Уж слишком старый дом.

"Здесь, как говорится, легче заново построить, чем отремонтировать. Вот, чтобы заделать эту дыру, необходимо не менее 2 миллионов тенге. У нас нет таких денег. Кредит нам не дают - у меня зарплата небольшая, а муж на пенсии. Что делать – ума не приложу. Смела вот все в кучу, а к окну даже подойти боюсь, чтобы убрать хоть немного – вдруг обрушится!", - говорит Екатерина Данченко.

Не лучше обстоят дела и в кирпичных двухэтажках. Анна Самсонова жительница кирпичного дома 1954 года постройки.

"Дом прост сыпется. Я много лет не могу в туалете сделать ремонт, так как снаружи вываливается кусок стены. Вдоль дома трещина большая, фундамент проваливается. У нас унитаз стоит просто на досках – деревянных обычных досках. Наверное, скоро похожая ситуация будет и в ванной комнате. Дети идут купаться, понятно, вода попадает на пол. Она впитывается в пол, фундамент, или что там уже от него осталось, рушится", - говорит Анна.

По ее словам, жителям ветхих домов просто необходимо поддержка государства. Своими силами они не справятся.

"Нужна государственная программа, чтобы нам могли хоть как-то помочь. Мы уже устали жить в постоянном страхе, что что-то обрушится, где-то замкнет, побежит. Надоела эта плесень на стенах, проваливающиеся полы… Но осилить капитальный ремонт дома, которому почти 80 лет, жильцы не в состоянии", - говорит Екатерина Радченко.

Кто живет – тот и платит

Но, как пояснили в отделе жилищных отношений Усть-Каменогорска, порадовать владельцев квартир в старых домах города пока нечем.

"Всего 37 многоквартирных жилых домов в Усть-Каменогорске – в аварийном состоянии. В данный момент отделом разрабатывается программа реновации. При утверждении этой программы этот жилой фонд, будет снесен. Но в данный момент проблема в том, что нет инвесторов. Никого не привлекает месторасположение домов, которые находятся в аварийном состоянии", - пояснили в отделе жилищных отношений Усть-Каменогорска.

Позаботиться о том, чтобы дом признали аварийным или ветхим, должны сами жители.

"Жильцы должны привлечь специальные организации. Это делается в частном порядке, за счет владельцев квартир. Мы не имеем на это прав. Как только дом получит свой статус, с этим заключением надо прийти в государственный орган. Только после этого дома включают в список аварийных домов", - сказала Ерболаткызы Абышева.

"Под трубами" и без надежды

Дело в том, что ветхие и аварийные дома как раз расположены в так называемой промзоне. В свое время они возводились именно для работников местных промышленных предприятий. Расположены они, как здесь говорят, "под трубами".

Сегодня жителям приходится жить не только в ужасных бытовых условиях и далеко от центра, но в большей степени, чем остальным устькаменогорцам, испытывать на себе последствия выбросов металлургических предприятий. Естественно ни обменять, ни продать по приемлемой цене свои квартиры они не могут. Кто может себе позволить снять или купить квартиру ближе к центру, давно бросили это жилье, и переехали. Остальным приходится выживать здесь – среди пустующих соседних квартир, маргинальных элементов, поселившихся на освободившейся жилплощади и абсолютно не желающих хоть как-то участвовать в решении бытовых проблем.

Кстати, всего жилых домов в промышленной зоне около двухсот, большая часть из них – частные, 28 – многоквартирных. Здесь очень любят вспоминать о поручении Нурсултана Назарбаева о переселении устькмаеногорцев из опасной промышленной зоны. Было это в 2008 году. Годы прошли, но надежда у многих еще осталась.

"Да, тогда так президент и сказал: "Дома из-под труб убрать!". Но все заглохло. Но я этим занимался вплотную, поэтому наверняка могу сказать, что под переезд попадали около четырех тысяч человек. И это только с первой – самой приближенной к производствам зоне. Но есть еще две санитарно-защитные промзоны. В целом около 700 домов, из них более 100 – многоквартирные", - говорит председатель КСК "Металлург - 1" Борис Гречанов.

Однако в акимате Усть-Каменогорска заверили, что не все из этих домов считаются аварийными, поэтому так обобщать все-таки не совсем верно.

Мало кому повезло

Впрочем, местные старожилы помнят, что еще в 2007 году жителям аварийных домов обещали начать реализацию программы по сносу их жилья. Тогда должны были снести аварийное жилье, людей переселить, причем квартиры предоставить должны были за счет государства. Тогда в программу вошли 54 дома, из них 49 должны были пойти под снос. И некоторым повезло – их успели переселить в новый.

Счастливыми новоселами, попавшими под программу, тогда оказались и жители шести домов по улицам Гастелло, Зыряновской и Свинцовой

Программа была рассчитана на 2007 - 2009 годы. Но за эти годы менялись только акимы, а не ситуация с ветхим и аварийным жильем. Более того. Были выделены деньги из бюджета на разработку проектно-сметной документации реконструкции двух жилых домов. Это решение жилищного вопроса еще для 100 семей.

На этом программа и закончилась, а проблема осталась. Впрочем, о том, что вопросом реновации ветхих домов в ВКО начнут заниматься в 2023 году, еще в апреле текущего года заявлял и экс-аким региона Даниал Ахметов. Тоже не вышло.

Непростое наследство

В акимате города говорят, проблема с ветхим жильем есть.

"Ветхий аварийный государственный жилой фонд Усть-Каменогорска составляет 48 жилых домов. Аварийных домов всего 37, в них расположено 337 квартир. Собственников 149, из них состоят в списках очередности 103 человека", - пояснили в акимате.

Кстати, дома Екатерины Радченко и Анны Самсоновой 1947 и 1954 года постройки не самые древние. Например, на улицах Промышленной, Гастелло, Куйбышева сохранились дома 1938 и 1939 годов постройки. Самые "молодые" дома из списка аварийного жилья – 1960 года.

Также здесь сообщили, что в ГУ "Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска" разрабатывается программа реновации жилищного фонда города Усть-Каменогорска.

"Данная программа решит проблему обеспечения жильем категории граждане Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан путем сноса аварийных и переселения. После утверждения программы и в случае наличия инвестора, программа будет реализована", - отчитались в акимате.

Но, как указывали выше, желающих стать инвесторами программы нет. Никого не интересуют дома, расположенные в промышленном квартале, как и старые дома вместе с их жителями.

Фото: жителей аварийных жомов.