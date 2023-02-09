Жители Узынагаша обкладывают дома мешками с землей из-за подтоплений

Фото: astanatv.kz

Обкладывать свои дома мешками с землей вынуждены жители Узынагаша, что в Алматинской области. Большая вода уже на пороге. Сразу несколько улиц нового населённого пункта затапливает из-за резкого таяния снега. Появилась и другая проблема: при таком обилии воды за окном, узынагашцам нечего пить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Мать-одиночка Мира Молдыбаева после рабочего дня вынуждена трудиться еще и во дворе. Последнюю неделю село Узынагаш превратились в Венецию, - жалуется женщина. Вода практически заходит в дома. Спасаться от бедствия приходится самостоятельно, - говорит сельчанка.

"Перекрываю воде доступ в дом чем только можно: камнями, мусором, землей, мешками. Септик до краев заполнен. Если ничего не делать, вода зайдет в дом и что тогда? Устали", - жалуется местная жительница Мира Молдыбаева.

Ходить по улицам невозможно, - жалуются местные жители. Разливы такие, что маленьким узынагашцам не добраться до своих школ и детских садов. А взрослым - на соседние улицы за питьевой водой. ВодопровОда в новостройках нет.

"Воды нет. Каждый сам копает во дворе колодец, но они сейчас замерзли. Поэтому ходим вот так с баклажками в поисках воды по соседям", - рассказывает Зауреш Тоишева.

С просьбой решить проблемы села люди не первый год обращаются к местным чиновникам. Но там никто не слушает, - жалуются жители.

Журналистам же в акимате села Узынагаш сообщили: просьбы людей не игнорируют. Мол, все силы сейчас брошены на борьбу с подтоплениями. Из-за резкого таяния снега вода затопила с десяток сельских улиц.

"Такая ситуация сейчас наблюдается практически во всех новостройках. Снег тает и вода стекает к домам. Мы сейчас очищаем арыки и направляем воду вниз, в обратном направлении. Сейчас на улицах работает 10 единиц техники, как вы сами видите, и 50 человек", - прокомментировал главный специалист по ЧС акимата Узынагашского сельского округа Нурбол Мырзабаев.

Власти обещают не допустить подтоплений жилых домов. Что же касается острой проблемы с питьевой водой, то на эти цели в этом году обещают выделить средства на водопровод. Правда, на его подведение уйдет не меньше двух лет, - отметили чиновники. После этого намерены взяться за сельские дороги.