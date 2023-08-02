Жители Усть-Каменогорска и Риддера остались без интернета
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
186
186Фото: ДЧС ВКО
Из-за повреждения кабеля жители Усть-Каменогорска и Риддера остались без связи интернет, передаёт BaigeNews.kz.
"В результате короткого замыкания на линии электропередачи, проходящей в теле моста через реку Иртыш, возник пожар, который привел к повреждению пяти оптических кабелей компании АО "Казахтелеком", - сообщили в ДЧС ВКО.
Указывается, что сейчас бригады активно ведут аварийно-восстановительные работы с целью устранения последствий происшествия.
Когда повреждение будет восстановлено, не сообщается.
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