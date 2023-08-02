  • 2 Августа, 19:05
  • BAIGENEWS

Жители Усть-Каменогорска и Риддера остались без интернета

Сегодня, 17:47
186
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ДЧС ВКО Сегодня, 17:47
186
Сегодня, 17:47
186
Фото: ДЧС ВКО

Из-за повреждения кабеля жители Усть-Каменогорска и Риддера остались без связи интернет, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате короткого замыкания на линии электропередачи, проходящей в теле моста через реку Иртыш, возник пожар, который привел к повреждению пяти оптических кабелей компании АО "Казахтелеком", - сообщили в ДЧС ВКО.

Указывается, что сейчас бригады активно ведут аварийно-восстановительные работы с целью устранения последствий происшествия. 

Когда повреждение будет восстановлено, не сообщается. 

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