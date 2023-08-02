Жители Усть-Каменогорска и Риддера остались без интернета

Из-за повреждения кабеля жители Усть-Каменогорска и Риддера остались без связи интернет, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате короткого замыкания на линии электропередачи, проходящей в теле моста через реку Иртыш, возник пожар, который привел к повреждению пяти оптических кабелей компании АО "Казахтелеком", - сообщили в ДЧС ВКО.

Указывается, что сейчас бригады активно ведут аварийно-восстановительные работы с целью устранения последствий происшествия.

Когда повреждение будет восстановлено, не сообщается.