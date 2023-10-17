Жители Туркестанской и Алматинской областей стали активнее переселяться на север и восток

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на заседании правительства рассказала о миграционной политике Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Светлана Жакупова напомнила, что в соответствии с новой Концепцией миграционной политики Республики Казахстан пересмотрен механизм переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.

"Для стимулирования переселения введены сертификаты экономической мобильности, дающие право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья на новом месте, при наличии рабочего места, подтвержденного работодателем. В настоящее время 7,5 тыс. человек, или 87% от годового плана переселились в северные и восточные регионы. Внутренние переселенцы в основном бывшие жители Туркестанской и Алматинской областей", - сообщила министр.

По данным министра, миграционные процессы активно осуществляются во всех регионах, за исключением области Улытау.

По её словам, мерами занятости охвачено 73% переехавших трудоспособных граждан, 5,2 тыс. человек получили единовременную материальную помощь на возмещение расходов по переезду. 622 семьи получили сертификаты экономической мобильности, 395 семей обеспечены жильём в северных регионах.