Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав

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Около 600 детей болеют онкологическими заболеваниями в Казахстане. Об этом рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"Роста среди детей, как у взрослых, нет. На первом году жизни чаще всего выявляется онкологическое заболевание, и мы начинаем своевременное лечение. Такие заболевания как лейкоз, заболевания крови, головного мозга, спинного мозга, костей и почек. На первом месте у нас Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Те северные регионы, где чаще всего встречаются рак лёгкого и рак молочной железы", — сообщила она.

На вопрос журналиста, связан ли рост случаев заболевания онкологией с промышленными предприятиями, министр ответила утвердительно.