Жители СКО массово проигрывают суды и платят за кредиты, которые не брали

В 2023 году в Северо-Казахстанской области возбуждено 468 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством. Ущерб оценивается в 896 миллионов тенге. А уже с начала 2024 года за помощью к правоохранительным органам обратились 25 североказахстанцев. За их счет преступники обогатились на 29 миллионов. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал истории жителей области, обманутых мошенниками.

Полгода назад на Игоря Чемакина из Петропавловска за один день оформили сразу два кредита в разных банках на общую сумму 5 миллионов тенге.

"Позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником одного известного банка и сообщили, что кредит на мое имя одобрен и я могу снять деньги в любом отделении банка. Конечно, я удивился, ведь не подавал никаких заявок. О чем сказал позвонившему "оператору" банка. И в этот момент меня взяли на "крючок" и стали обрабатывать. Поверил я в эту историю, потому что с того конца провода называли все мои данные, вплоть до места работы и ИИН", - признается Игорь.

Далее сработала стандартная "рабочая" схема мошенников. Игоря заверили, что, пользуясь его данными преступники пытаются оформить кредит. Инструктировали по правилам безопасности и переключали на других "специалистов" банка. Общение длилось в течение трех часов.

"Все это время я даже не могла дозвониться мужу, - рассказывает жена Игоря, Анастасия. - Как будто программа скидывала меня. Да, ему же сказали скачать приложение, которое, якобы, не даст мошенникам воспользоваться его данными. Заблокирует их вход в устройство. Сказали, подадут встречную заявку, чтобы аннулировать кредит. Потом пришло письмо, что кредит аннулирован с подписью и печатями. Когда опомнился, было уже поздно".

В тот же день Чемакины обратились в полицию. Говорят, не раз пришлось пересказывать историю правоохранителям. После чего, с трудом, но их заявление приняли.

"Сначала не хотели принимать заявление. Обосновывали так, что деньги уже в Украине либо в Финляндии. Что это мошенники и ничего уже не доказать. Кредит на него оформили на 1,8 миллионов тенге. Но пока сидели там, пришло СМС о том, что еще в одном банке снято 3 миллиона. Это был второй кредит… Сотрудники полиции заставили удалить программу, установленную мужем. На следующий день мы поехали в банк. Там сказали, что деньги были сняты 2 августа по интернет-платформе. Но позже нашему адвокату дали выписку, что деньги до 6 августа находились ещё у нас на счету. То есть сотрудники банка нас обманули... Документ этот на руках. В банке менеджер подтвердил, что кредитные деньги сняли в Алматы с банкомата: 10 раз по 300 тысяч тенге. При этом мошенники не унимались и продолжали нам писать и звонить. Просили запеленговать этот номер, связаться с сотрудниками банка в Алматы. Но никто ничего не сделал", - вспоминает Анастасия Чемакина.

Уже через месяц Игорю стали поступать звонки с сообщениями о просрочке платежа. Говорит, не обходилось без угроз.

"Мы настроены решительно. Мошенники взяли кредиты по самой высокой ставке. Взяли 5 миллионов, а возвращать 10. У мужа заработная плата 160 тысяч тенге. Плюс у нас есть свои два кредита, которые мы исправно платим. Еще вычитают 30% на алименты. Как банки дали одобрение на кредит в такие суммы? Это же несправедливо! Нас обворовывают и мошенники, и банки? Это происходит массово, проблема масштабная. Кто раздает наши данные?", - вопрошает Анастасия.

Через некоторое время и на телефон Анастасии поступил подозрительный звонок. "Оператор" сотовой сети предупредил, что срок номера ее сим-карты устарел. К слову, это новый вид аферы, набирающий обороты в регионах. Обмануть девушку мошенникам не удалось. Но в области есть факты, когда на удочку преступников попадают целые семьи. И за один звонок на обоих супругов оформляются многомиллионные кредиты.

"На одну семью, живущую в сельской местности, повесили кредит в 21 миллион тенге, - рассказывает адвокат Елена Игнатенко. - Супруги из Сергеевки за один день оказались должниками в четыре миллиона. Оформили по два на каждого. У них еще и депозитные деньги сняли. Сначала обрабатывают одного. Потом предлагают проверить супруга. На учителя русского языка и литературы в Уалихановском районе оформили сразу четыре кредита в трех банках на 17,5 миллионов. На животновода из района тоже за одни день повесили долг в 5,4 миллиона в одном и 5,8 в другом банке. Все они – взрослые люди, 50-60 годов рождения, и говорят, что им стыдно. Но не должно быть этого чувства. Они люди того поколения".

Елена Игнатенко сейчас ведет дела сразу 12 обманутых мошенниками североказахстанцев. Общая сумма оформленных на них кредитов превышает 71 миллион тенге. На сегодня все иски в городском суде Петропавловска проиграны.

"У банков есть реальная возможность предотвратить действия мошенников. Существует система антифрод, предназначенная для оценки финансовых транзакций в интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества. Более того, она предлагает рекомендации по их дальнейшей обработке. К примеру, один из банков закупил эту кросс канальную систему в 2022 году. Ее задача: предотвращение мошенничества, анализ операций в режиме реального времени. Программа должна выявлять аномальную активность и злоумышленные действия. Система должна анализировать даже темп печати на телефоне. А ведь мошенники и просят своих жертв не прикасаться, не производить в телефоне никаких действий. Значит, банк через антифронд должен видеть, что на устройстве клиента, которое подключено к его кабинету, печать не производится. Но операции идут. Очевидно, что это удаленный доступ. Почему не блокируют? Плюс деньги снимались мошенниками в разных городах, через терминалы, многократными транзакциями. Это же тоже подтверждает не типичное поведение пользователя. В судах представители банков находят разные ответы", - объясняет адвокат.

По ее словам, на законодательном уровне казахстанцы защищены от интернет-мошенников. Но на деле в судах дела проигрывают.

"Существуют системы, позволяющие идентифицировать пользователя. Почему в одних банках ни одного факта мошенничества не случилось, а в других списки бесконечные? Требования закреплены. Но контролировать их исполнение не кому. Законодательство насколько лояльно в сторону банков, что их системы никто не проверяет. Если бы информационные системы признали критически важными объектом информатизации, тогда у государства появится обязанность их контроля. Мы на процессах доказывали, что первопричина всего это - нарушение со стороны банков требований по информационной безопасности. Однако, суд решил, что ответственность за подключение удаленного доступа ложится на самих клиентов. Фактически суды перекладывают всю ответственность с банков на человека", - уточняет Елена Игнатенко.

В течение нашего разговора адвокату то и дело приходили сообщения от клиентов. Им повально стали приходить взыскания по кредитам. Однако, решения суда еще не вступило в силу, финансовые институты уже требуют заемщиков произвести оплату. Некоторым даже начисляют пеню. Что, по словам адвоката, незаконно.

Пока единственным выигранным в Северо-Казахстанской области делом о займе мошенников, по словам Елены, это случай с выигрышем свежезамороженной курицы. Девушка пришла за призом, сфотографировалась с ним. А позже узнала, что по фото на нее оформили кредит в два миллиона тенге.