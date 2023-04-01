Жители села в Костанайской области могут остаться без питьевой воды

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Без питьевой воды могут остаться жители села Красносельское в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Там из-за споров между подрядчиком, проводившим реконструкцию водопровода, и акиматом уже случались перебои с водоснабжением. Ремонт сетей в посёлке завершён, но местные власти не принимают объект – ссылаются на недочёты. На их устранение дали неделю.

Реконструкцию водопроводных сетей в Красносельском начали два года назад. Корректировка проекта сдвинула сроки сдачи на шесть месяцев. Но до сих пор пользоваться центральной системой могут не все. Больше всего страдают жители двухэтажки. Пользоваться туалетом и ванной стало роскошью.

"Всем подвели в декабре. Нам ее не подвели. Обращалась в акимат, говорила, что нет подводки в колодец. У нас же не считается здесь от дома до забора. Поэтому пусть нам прокопают чуть-чуть, один метр земли всего остался. Чтобы в двухэтажку пришла вода, жильцы каждого подъезда должны собрать больше 70 тысяч тенге", — сетует сельчанка Лида Аношкина.

Такую же сумму платят и в частном секторе за ввод системы в дом. Пока подключились не все.

Как отмечает аким Айетского сельского округа Нуржан Курмангалиев, из 400 домов посёлка к центральному водоснабжению подключено 85 процентов.

"Жильцы двухэтажек в прошлом году не успели в срок собрать нужную сумму. Поэтому не сделан ввод в дом. Как земля подсохнет, работу завершат. Это касается и социальных объектов", — говорит Нуржан Курмангалиев.

Официально новый водопровод в эксплуатацию не принят. Заказчик – районный акимат не выплатил подрядчику больше 140 миллионов тенге. На объекте нашли недочёты.

"Крыша насосной станции протекает. Отмостки сделаны не по норме. На окнах есть трещины. Забор поставлен неправильно. Поэтому не можем принять объект", — объясняет руководитель отдела строительства района Б.Майлина Нурсултан Толеухан.

Несмотря на то, что официально объект ещё не введён в эскплуатацию, подрядчик содержит насосные станции и подаёт в посёлок воду с конца прошлого года. Пока не подписан акт приёма объекта, работают в убыток. Поэтому случаются перебои с подачей воды.

"Не имеем возможности содержать объект ввиду того, что нужно платить за электроэнергию и содержать персонал. Мы должны устранить течь кровли насосной станции. В свою очередь заказчик обязуется подписать и принять выполненные работы. В противном случае мы вынуждены будем пойти на эти меры – прекратить подачу воды, потому что объект не введён в эксплуатацию", — говорит представитель подрядной организации Жанболат Жайнаков.

На устранение недочётов на насосной станции подрядчику нужна неделя. Благоустройством территории займутся ближе к лету. На случай остановки центрального водоснабжения в посёлок организуют подвоз воды.