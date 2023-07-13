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  • Жители сами убирают мусор из-за массового увольнения работников КСК в Актау
lada.kz Сегодня, 03:08
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Сегодня, 03:08
225
Фото: lada.kz

Жители сами убирают мусор из-за массового увольнения работников КСК в Актау

Жители 4 микрорайона Актау сообщили о проблеме с уборкой мусора. По их словам, большинство работников КСК уволились из-за того, что им вовремя не выплачивали заработную плату. По этой причине горожанам приходится самим вывозить отходы и чистить мусоропровод. Ситуацию прокомментировали в Актауской городской жилищной инспекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Жители домов 4 микрорайона Актау расскази журналистам о проблеме с вывозом мусора.
"Мы, жители дома №3 в 4 микрорайоне Актау, утопаем в мусоре, просто невозможно дышать. В нашем КСК "ЖЭК-4" уволились все уборщики из-за того, что им вовремя не платили заработную плату. Мы не знаем, куда нам обращаться. Приходится справляться своими силами, каждый день убираемся, но на утро мусоропровод всегда забит, кругом вонючие отходы. Написали заявление в прокуратуру 3 июля, но проблема так и не решилась", - рассказали жители.
О бездействии КСК пожаловались также жители дома №46 4 микрорайона.
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Сегодня, 03:08
225
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