Жители сами убирают мусор из-за массового увольнения работников КСК в Актау

Жители домов 4 микрорайона Актау расскази журналистам о проблеме с вывозом мусора.

"Мы, жители дома №3 в 4 микрорайоне Актау, утопаем в мусоре, просто невозможно дышать. В нашем КСК "ЖЭК-4" уволились все уборщики из-за того, что им вовремя не платили заработную плату. Мы не знаем, куда нам обращаться. Приходится справляться своими силами, каждый день убираемся, но на утро мусоропровод всегда забит, кругом вонючие отходы. Написали заявление в прокуратуру 3 июля, но проблема так и не решилась", - рассказали жители.