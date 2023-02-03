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пресс-службы КС РК Сегодня, 12:13
93
Сегодня, 12:13
93
Фото: пресс-службы КС РК

Жители пяти регионов чаще других обращаются в Конституционный суд

В адрес Конституционного суда продолжают поступать обращения от граждан. Так, по итогам первого месяца работы органом конституционного контроля зарегистрировано более 800 обращений граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

Больше всего обращений поступило от жителей городов Астана и Алматы, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей. На сегодняшний день к конституционному производству принято пять обращений.

Преимущественное большинство обращений касается вопросов о несогласии с вынесенными судебными актами по административным, гражданским и уголовным делам — 36процентов.

На втором месте заявления по вопросам пенсионного обеспечения — (15 процентов).

Количество обращений с доводами неконституционности нормативных правовых актов составляет всего 14 процентов.

Казахстанцы также жалуются проблемы в сфере трудового и жилищного законодательства, социального обеспечения, доступа к информации и уголовно-исполнительной системы.

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#Конституционный Суд #жалобы #статистика
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:13
93
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