Жители пяти регионов чаще других обращаются в Конституционный суд

Фото: пресс-службы КС РК

В адрес Конституционного суда продолжают поступать обращения от граждан. Так, по итогам первого месяца работы органом конституционного контроля зарегистрировано более 800 обращений граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

Больше всего обращений поступило от жителей городов Астана и Алматы, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей. На сегодняшний день к конституционному производству принято пять обращений.

Преимущественное большинство обращений касается вопросов о несогласии с вынесенными судебными актами по административным, гражданским и уголовным делам — 36процентов.

На втором месте заявления по вопросам пенсионного обеспечения — (15 процентов).

Количество обращений с доводами неконституционности нормативных правовых актов составляет всего 14 процентов.

Казахстанцы также жалуются проблемы в сфере трудового и жилищного законодательства, социального обеспечения, доступа к информации и уголовно-исполнительной системы.