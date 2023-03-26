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Жители пригорода Атырау объединились против Kcell
В Атырау сотни жителей микрорайона Кокарна, садовых обществ "Химик", "Рыбник" и посёлка Зарослый объединились против оператора сотовой связи Kcell, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Жители пригорода уже не первый год пытаются обратить внимание Kcell на отвратительное качество связи.
"Мой мобильный подключён к Activ, домашняя сеть от АLTEL. Я исправно плачу и тем, и другим за услуги связи почти 10 тысяч тенге, но по факту нахожусь в какой-то слепой зоне. Элементарно, я нахожусь уже в том возрасте, когда старые болячки дают о себе знать, и случись чего, просто не смогу дозвониться до родных", - говорит пенсионер, жительница садового общества "Рыбник" Ольга Лазукова.
Инициативная группа обратилась с письмом в межрегиональную инспекцию связи комитета телекоммуникаций МЦРИАП. Там им предложили доказать, что связь действительно плохая, замерив показатели. Для того, чтобы скачать соответствующее приложение по замеру скорости интернета и вообще его наличия, многие выезжали в город.
Результаты оказались неутешительны. По нормативам скорость передачи данных интернета при 3G должна быть не менее одного мегабита в секунду, 4G – не менее пяти мегабит в секунду. Таким образом, средний показатель по пригороду в сторону Дамбы показал 4G от 0,68 мегабит в секунду, при этом он не держался и минуты и постоянно падал до нуля.
Тем временем в межрегиональную инспекцию по качеству связи, которая обслуживает сразу четыре области – Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Мангистаускую и Атыраускую, каждый месяц поступают 10-20 обращений с жалобами на низкую скорость интернета и перебои с голосовой сотовой связью. За 2022 год, по информации из открытых источников, штрафы сотовых операторов за плохую связь превысили 20 миллионов тенге только по западу страны.
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