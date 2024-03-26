  • 27 Марта, 01:12
  • BAIGENEWS

Подтопления в Коянды: в селе ведутся усиленные противопаводковые мероприятия

Вчера, 23:43
АВТОР
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жители села Коянды Вчера, 23:43
Вчера, 23:43
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Фото: жители села Коянды

В селе Коянды, находящегося в пригороде Астаны, ведутся усиленные противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz

"Вывезено порядка 150 тысяч кубометров снега. Для вывоза снега задействована инженерная и специальная техники в количестве 10 единиц. Также в Коянды очищено 9,5 тысячи метров арыков и каналов, а также 46 штук водопропускных труб. Откачено свыше 35 тысяч кубометров талой воды", - отмечается в сообщении отдела внутренней политики Целиноградского района Акмолинской области.

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