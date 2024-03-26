Подтопления в Коянды: в селе ведутся усиленные противопаводковые мероприятия

В селе Коянды, находящегося в пригороде Астаны, ведутся усиленные противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.

"Вывезено порядка 150 тысяч кубометров снега. Для вывоза снега задействована инженерная и специальная техники в количестве 10 единиц. Также в Коянды очищено 9,5 тысячи метров арыков и каналов, а также 46 штук водопропускных труб. Откачено свыше 35 тысяч кубометров талой воды", - отмечается в сообщении отдела внутренней политики Целиноградского района Акмолинской области.