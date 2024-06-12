Жители одного из микрорайонов Актау перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды

В Актау жители города вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды, передаёт BaigeNews.

Три дня жители нескольких микрорайонов Актау жалуются на отсутствие питьевой воды. Они неоднократно сообщали о проблеме в управление, но результатов обращения не принесли. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, жители перекрыли одну из прилегающих улиц.

На встречу с жителями приехал аким Актау Улыкбек Тналиев. Также приехали ЖЭК, сотрудники ЖКХ, руководство учреждения "Каспий жылу, су арнасы" и разъяснили ситуацию с питьевой водой. По их словам, учреждение "Каспий жылу, су арнасы" временно снизило давление из-за большого расхода питьевой воды.

После разъяснительной работы, проведенной ими, жители разошлись по домам.

"Вся эта ситуация с дефицитом воды в регионе из года в год становится все острее, бесконтрольное строительство домов и нехватка коммунальной инфраструктуры вкупе с изношенностью предприятия МАЭК и инфраструктуры КЖСА, являются катализатором социального взрыва… Да, понимаю, что делается немало для преодоления дефицита воды, прокладываются трубы, строятся опреснительные заводы и модернизируются предприятия, но не стоит забывать, пока все это делается, люди сидят без воды (в моей квартире питьевую воду дают по графику, по несколько часов в сутки, а это ещё без войны). Если бы не Мангистауская формула беспощадной бюрократии и закулисных интриг, вся проблема дефицита воды давно бы уже решилась… Одно радует, хоть власти на связи с народом, хотя и это мало утешает при виде в раковине гор немытой посуды…", - написал в Facebook житель города Азамат Сарсенбаев.

Отметим, ранее, на заседании правительства акиму Актау дали поручение решить эту проблему.