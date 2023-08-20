Жители могут вносить предложения в генплан Астаны

Жители столицы теперь смогут вносить предложения в генеральный план города. В Астане начались общественные обсуждения по её благоустройству. Пока местные власти решили сообща с астанчанами преобразить четыре столичных участка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Обычная прогулка с внуками для Веры Лащенко – это ежедневное преодоление препятствий. Тротуаров нет, парка – тоже. При этом каждый год в этом районе, в квадрате улиц Тауелсиздик и Шарля де Голля, как грибы после дождя, появляются новые дома.

"В этом городе я живу уже 45 лет, и меня немножко, и не то что немножко, а вообще возмущает заправка рядом, вот жилищный комплекс, гаражи", — жалуется астанчанка Вера Лащенко.

Район ещё застраивается, а инфраструктуры нет, сетует и её соседка Светлана Цицерива. Она против шиномонтажной у дома. Было бы лучше, говорит астанчанка, если бы на этом месте возвели новую школу или детский сад.

"Школы переполнены, они были построены ещё в советское время, рассчитаны на советские микрорайоны. В этом квадрате планируют поставить 1 школу на 2 тысячи мест. То есть сейчас у нас уже недобор на 2 тысячи мест только на наш ЖК, а вновь введенные объекты, а те, что ещё введут?!", — говорит Светлана Цицерива.

Впервые жителям столицы дали возможность высказать свои замечания и внести предложения по благоустройству района. В течение 20 дней их принимали на сайте городского Управления архитектуры, а затем весь список представили для голосования. Свою лепту внесли и члены Ассоциации урбанистов.

"Большая плотность застройки, отсутствие социальных объектов, отсутствие безбарьерной среды, и нет соответствия инфраструктуры к тому строительству, которое ведется. Собственно, в этих направлениях работу надо проделать и продумать рациональное распределение социальных объектов, продумать передвижение общественного транспорта, продумать пешеходную систему, потому что там приоритет отдан автомобилям", — рассказал член Ассоциации урбанистов Казахстана Санжар Казиев.

Спустя 2 дня результаты голосования передадут на рассмотрение сначала городского совета, а затем – уполномоченным госорганам. Пока в виде рекомендаций, но разработчики генплана постараются учесть все замечания.

"На самом деле правила общественного обсуждения, если не ошибаюсь, они уже порядка 3 лет, но единственное они не были усилены регламентом. С 1 августа отраслевое министерство дополнило эти правила и теперь есть уже какая-то процедура, есть маршрут работы и госорганов, и активного жителя, и строителя, и общественника, и урбанистов", — отметила руководитель площадки обсуждений Гульвира Абетова.

Всё это для того, чтобы сделать город комфортным для жителей. К 2030-му году численность его населения приблизится к 2,5 миллионам, говорят в "Астанагенплане". И развивать столицу планируют в 3 направлениях: западнее проспекта Туран, в районе Заречного и аллеи "Мынжылдык".

Акцент на развитие полицентров, то есть всё должно быть в шаговой доступности и на ликвидацию ветхого жилья.

"Основной акцент у нас дан на реновацию жилья. У нас есть большой задел развивать город вот в этом направлении, снос аварийного и ветхого жилья и строительство современного комфортного. Планируется, что до 35-го года эти мероприятия необходимо выполнить, чтобы обеспечить ту прогнозную численность населения, которую мы закладываем в нашем генеральном плане", — сказал заместитель директора ТОО "НИПИ "Астанагенплан" Серик Абдрахманов.

Жители квадрата улиц Тауельсиздик и Шарля де Голля пока не знают, что из их предложений одобрят. Но большую часть, надеются они, все же утвердят. И район преобразится. На это же теперь рассчитывают и жители ряда других районов, которым только предстоит голосовать.