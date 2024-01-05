Жители ещё одного региона Казахстана смогут дёшево летать в Туркестан
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
136Фото: qazaq air
С 14 января авиакомпания Qazaq Air откроет авиарейсы из Костаная в Туркестан, передаёт BaigeNews.kz.
Полёты будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и воскресеньям:
- IQ 361 Костанай (14:10) – Туркестан (16:30)
- IQ 362 Туркестан (17:10) – Костанай (19:30)
Стоимость билетов на субсидируемых социально значимых авиарейсах составит 27 тысяч тенге в одну сторону.
Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50 процентов. Норма провоза ручной клади - пять килограммов, багажа - 20 килограммов.
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