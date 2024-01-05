Жители ещё одного региона Казахстана смогут дёшево летать в Туркестан

С 14 января авиакомпания Qazaq Air откроет авиарейсы из Костаная в Туркестан, передаёт BaigeNews.kz.

Полёты будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и воскресеньям:

IQ 361 Костанай (14:10) – Туркестан (16:30)

IQ 362 Туркестан (17:10) – Костанай (19:30)

Стоимость билетов на субсидируемых социально значимых авиарейсах составит 27 тысяч тенге в одну сторону.

Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50 процентов. Норма провоза ручной клади - пять килограммов, багажа - 20 килограммов.