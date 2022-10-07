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  • Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад
pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 01:57
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад

Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

 
В начале нулевых жильё было не востребовано, многие уезжали и бросали квартиры, так как не могли их продать. Чтобы предотвратить развал жилого фонда, акимат раздал квартиры всем желающим, даже не обязательно очередникам, без оформления документов. Когда жильцы решили узаконить жильё, то оказалось, что фактически оно им не принадлежит.

"Жильё предоставлялось даже по договору найма, просто у жильцов есть справка. Время проходит, люди обращаются в акимат, чтобы с ними заключили договор найма, все оформили в соответствии с законом. Акимат им отказывает, потому что законных оснований нет – очередь этих жильцов, в которую они встали позже, не подошла. Люди обращаются в суд с иском о принуждении акима или отделов заключить договор найма", – сообщил в ходе брифинга председатель специализированного межрайонного административного суда №2 Павлодарской области Талгат Нургалиев.

Этим суды сейчас и занимаются, иск удовлетворяется при наличии справки от акимата. На сегодня таких обращений уже более тысячи.

Лидерами по количеству поступивших исков в суды области являются споры по действиям судебных исполнителей, с начала года их было 182. На втором месте – иски, касающиеся земельных отношений, таких рассмотрено 111 дел. Замыкает тройку жилищные споры – 48 дел.

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#жилье #Экибастуз #суды #приватизация
Журналист
Сегодня, 01:57
53
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