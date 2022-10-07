Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад

"Жильё предоставлялось даже по договору найма, просто у жильцов есть справка. Время проходит, люди обращаются в акимат, чтобы с ними заключили договор найма, все оформили в соответствии с законом. Акимат им отказывает, потому что законных оснований нет – очередь этих жильцов, в которую они встали позже, не подошла. Люди обращаются в суд с иском о принуждении акима или отделов заключить договор найма", – сообщил в ходе брифинга председатель специализированного межрайонного административного суда №2 Павлодарской области Талгат Нургалиев.
Этим суды сейчас и занимаются, иск удовлетворяется при наличии справки от акимата. На сегодня таких обращений уже более тысячи.
Лидерами по количеству поступивших исков в суды области являются споры по действиям судебных исполнителей, с начала года их было 182. На втором месте – иски, касающиеся земельных отношений, таких рассмотрено 111 дел. Замыкает тройку жилищные споры – 48 дел.