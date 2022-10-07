Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад

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Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

В начале нулевых жильё было не востребовано, многие уезжали и бросали квартиры, так как не могли их продать. Чтобы предотвратить развал жилого фонда, акимат раздал квартиры всем желающим, даже не обязательно очередникам, без оформления документов. Когда жильцы решили узаконить жильё, то оказалось, что фактически оно им не принадлежит.