Жители двух микрорайонов Алматы остались без водоснабжения

Жители микрорайонов Ерменсай, Ремизовка города Алматы остались без водоснабжения из-за отключения электричества на распределительной подстанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Сообщается, что 31 мая в 17:05 произошло отключение электрической энергии в распределительной подстанции. Ввиду этого имело место ограничение водоснабжения. В 17:55 электроснабжение было восстановлено.