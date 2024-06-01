Жители двух микрорайонов Алматы остались без водоснабжения
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
94Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Жители микрорайонов Ерменсай, Ремизовка города Алматы остались без водоснабжения из-за отключения электричества на распределительной подстанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.
Сообщается, что 31 мая в 17:05 произошло отключение электрической энергии в распределительной подстанции. Ввиду этого имело место ограничение водоснабжения. В 17:55 электроснабжение было восстановлено.
"На данный момент проводятся работы по восстановлению давления в сетях водоснабжения. Со стороны ГКП на ПХВ "Алматы Су" выделено два водовоза", – сообщили в Минэнерго.
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