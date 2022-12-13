Жители десятков садоводческих коллективов жалуются на холод в домах в Актобе

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Батареи в комнатах чуть тёплые, поэтому люди вынуждены ходить дома в верхней одежде. Причина, по их мнению, в слабом давлении газа. При этом ночью столбики термометров на улице опускаются ниже 25 градусов. Для решения проблемы местные власти создали специальную комиссию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Дома холодно, зимой с газом проблемы у нас. Мы сегодня пришли к акимату, потому что мы ни к кому не можем достучаться", - рассказала многодетная мать Махаббат Тезекбаева, живущая в садоводческом коллективе.

На холод в домах пожаловались жители 50 садоводческих коллективов из трёхсот. Газопроводы в дачные массивы протягивали частные компании. И, по словам специалистов, давление до частных газорегуляторных пунктов поступает нормальное. Говорят, что проблемы зачастую связаны с низкой пропускной способностью труб, по которым газ распределяется дальше. В некоторых коллективах трубы уже заменили на большие по диаметру.

"На сегодня имеется ряд проблемных участков, были составлены сметные расчёты и, согласно поручению главы региона, на сегодня уже создан штаб для быстрого реагирования. Все все вопросы жителей садоводческих коллективов будут в оперативном порядке решаться", - сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Ержан Муздыбаев.

Работать комиссия, в состав которой вошли представители жилищно-коммунального хозяйства, компании "КазТрансГаз Аймак" и прокуратуры, будет до конца отопительного сезона.