Жители аварийных домов Жезказгана и Сатпаева живут в страхе остаться под завалами

В городах Жезказган и Сатпаев жители более чем 50 домов, признанных аварийными, уже несколько лет не могут дождаться переселения. Местные власти запустили программу реновации, согласно которой новые дома для хозяев ветхого жилья будут строить частные инвесторы, но строительство затянулось.Тем временем семьи, живущие в старых домах, боятся что строение может рухнуть в любой момент. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в проблеме аварийных домов области Ұлытау.

Жезказган

О проблеме аварийных домов Жезказгана и Сатпаева говорят часто. Даже на уровне правительства не раз поднимался этот вопрос. В городе Жезказган на сегодняшний день 34 аварийных дома. Из них 26 домов подлежат сносу. Городские власти уверяет, что предпринимают меры, но с оперативностью есть большие проблемы. Как утверждают в акимате города Жезказган, они ищут инвесторов, готовых вложить средства в строительство новых домов вместо аварийных, но бизнесменов такие проекты мало интересуют.

"С ноября 2021 года акиматом города Жезказган принята программа реновации ветхих и аварийных домов. По этой же программе реновации собственникам должен быть построен новый дом и предоставлены бесплатные квартиры. В настоящее время акимат подписал меморандум с двумя строительными компаниями. Это АО "Самрук Казына Констракшн" и ТОО "Конт Эйр". Меморандум был подписан в 2022 году, но строительство еще не началось. Потому что один из их отчетов не был готов. И никаких договоренностей с жителями не достигнуто", - пояснила руководитель ГУ " Отдел жилищной инспекции города Жезказган" Алиса Сагинбаева

В акимате подчеркнули, что поиски и переговоры с инвесторами, которые готовы работать по программе реновации продолжаются.

На сегодняшний день вместо 7 старых домов, жители которых уже переехали, сейчас строятся 4 новых дома. Многие из них хозяева старых домов, расположенных на улицах Абая и Байконыра.

"Всего предусмотрено 1,5 млрд тенге на все 26 аварийных дома. До этого существовала программа реквизиции. Мы остановили ее", - пояснила Сагинбаева.

Еще один вариант выхода из ситуации – выплата компенсации владельцам ветхого жилья. Однако и тут есть одно большое "НО". Согласно закону производить их можно только после того, как случится ЧП, и дома рухнут.

"С 2021 года акиматом города Жезказган начаты работы по переселению жителей 26 домов. В соответствии с законом "О государственном имуществе" компенсация собственникам квартир рассчитана как рыночная. Поэтому у нас 144 собственникам квартир выплачены компенсации в размере 970 млн тенге. Получив средства, жители добровольно получили новую квартиру или переехали в другой город. Остальные арендодатели не согласились. Рыночная стоимость их квартир остается низкой из-за того, что они сделаны из дерева. За двухкомнатную квартиру было предложено 4,5 млн тенге, а за 3-х комнатную – 5,5 млн тенге. Однако многие жители не согласились с этой оценкой", - говорит руководитель ГУ "Отдел жилищной инспекции города Жезказган" Алиса Сагинбаева.

В итоге отказались от переезда собственники 114 квартир. Помимо этого, как отметили в отделе жилинспекции в списке есть квартиры в которых неправильно оформлены наследственные документы. Также две квартиры признаны бесхозными. При этом в отделе даже не знают, куда переехали люди из этих квартир.

Возвращаясь к цене ветхого жилья, стоит отметить, что квартиры в домах, построенных из блоков, оценили дороже, от 9 до10 миллионов тенге.

Правила сносна аварийных домов

Отметим, что деревянные дома в Жезказгане были построены еще в 1951-1956 годах. Их нормативный срок составляет 30 лет. На данный момент эти строения считаются на 100% устаревшими. Также в реестре аварийных домов числятся два дома, построенных из блока. Они были признаны аварийными по техническим причинам после заключения экспертов. Обычно нормативный срок для домов, построенных из блока, должен составлять до 120 лет, говорят специалисты. Однако по определенным причинам они признаны опасными для жилья.

Чтобы признать жилье аварийным надо опираться на правила оценки физического износа зданий и сооружений. Эти правила состоят из более 70 таблиц, по которым определяется износ каждой конструкции в здании. Тут так же учитывается материал, из которого построен дом. Согласно правилам, если износ превышает 70%, то ремонтировать его бесполезно, его нужно сносить либо полностью менять конструкцию.

Стоит отметить, что между сносом и признанием дома аварийным проходит определенное время. Далее, после того, как будет издано распоряжение о сносе здания, местный акимат определяет сроки расселения жильцов и дату сноса здания. Вот тут как раз-таки у чиновников Жезказгана и Сатпаева и появились проблемы.

Потому что, по закону если акимат сносит дом, то он должен предоставить взамен аналогичную квартиру или денежную компенсацию, которой будет достаточно для покупки нового жилья. А предлагаемая сумма компенсации, мягко говоря, жильцов не устраивает.

"Мы отказались от компенсации, потому что это смешная сумма. За такие деньги, которые нам предлагают, мы не сможем купить даже гараж, не то что квартиру. Нам сказали ждать строительства нового дома. Но ведь время идет, стены все больше проседают. Мы каждый день живем со страхом, что дом обвалится, и мы окажемся под завалами", - говорит одна из жительниц аварийного дома.

Тут, кстати, есть еще один маленький нюанс – компенсацию могут получить только те, чье жилье, попавшее под снос, было единственным в собственности.

Сатпаев

Аналогичная ситуация и в соседнем городе Сатпаев. Тут в списке ветхих числится 21 дом. Здесь тоже акимат пытается решить проблему с помощью инвесторов.

"Наш город был создан в свое время как рабочий поселок. И в качестве жилья для рабочих строились двух-трехэтажные дома из дерева. Они, действительно, сегодня устарели и признаны аварийными. Чтобы решить эту проблему, ведутся переговоры с частными инвесторами о строительстве новых домов вместо старых деревянных в рамках реновации. В случае, если жители купят квартиры по рыночным ценам и придут к единому решению, дома будут освобождены, а на их месте планируется строительство новых", - сообщили в пресс-службе акимата города Сатпаев.

Пока местные чиновники ищут выход из ситуации, жильцы аварийных домов выживают как могут.

"Воды холодной у нас нет, дом весь обваливается, кривой. Со всех сторон на стенах трещины. Сколько лет просим что-то сделать, добиваемся, чтобы нам поменяли квартиру. В этом доме уже опасно жить", - говорит жительница дома Ирина.

Сатпаевцы отмечают, что уже устали кричать о помощи. Неоднократно они обращались со своей проблемой в местный акимат. Житель одного из аварийных домов Айдын Амангельдыулы утверждает, что были даже угрозы, чтобы он не распространялся об этом.

"В прошлом году я обратился к акиму, просил его осмотреть наш аварийный дом. Затем из акимата пришла делегация с юристами и специалистами. Также они привели с собой оператора из телевидения. Я ему говорил снимать все эти обваливающиеся стены и скосившиеся окна. А он все время меня снимал на камеру. После этого мне люди угрожали, что посадят меня на 28 суток, если буду говорить об этой проблеме. Мне все равно, пусть сажают. Но я больше боюсь что, вернувшись с работы, обнаружу, что дом развалился, и моя семья осталась под завалами", - жалуется Айдын Амангельдыулы.

Теперь жильцам аварийных домов остается ждать и надеяться, что власти сделают все чтобы не произошло трагедии.

Фото, видео Айжан Ныгметжан.