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Жители Атырау пожаловались на неприятный запах

Сегодня, 04:18
АВТОР
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 04:18
Сегодня, 04:18
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Фото: pexels.com / иллюстративное

В Атырау экологи выясняют причину неприятного запаха в городе после жалоб жителей, поступавших с утра 25 марта, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau Online.

Контроль качества атмосферного воздуха провел департамент экологии Атырауской области совместно с Атырауским филиалом РГП "Казгидромет.

"В ходе мониторинга на станциях "Акимат""Авангард" и "Восток" было зафиксировано критическое превышение нормативов диоксида серы  в 16 раз выше допустимого",  сообщили в департаменте экологии.

Аналитические работы проводились на испарительной площадке "Квадрат", в специальной санитарно-защитной зоне и на территории АНПЗ. В результате в районе "Квадрата" было зафиксировано превышение содержания диоксида серы в 6,2 раза из-за ветра со скоростью 4 метра в секунду с северо-востока, в санитарно-защитной зоне  в 21-25 раз, а в районе жилых домов АНПЗ  в 17,5 раза превышение разрешенной концентрации.

Результаты мониторинга были отправлены в областной департамент экологии. Специалисты также взяли пробы воздуха в нескольких критических точках, включая санитарно-защитные зоны и село Сарыозек, где превышений нормативов не обнаружено.

По данным Еnergyprom.kz только два города - Кокшетау и Кызылорда могут похвастаться статусом чистых. 11 городов имеют повышенный уровень загрязнения воздуха, остальные — высокий и очень высокий.

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