Назван город с самым грязным воздухом в Казахстане

Результаты опросов в текущем году показали, что 90,5% казахстанцев в той или иной степени удовлетворены качеством воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Лишь 9,1% не довольны тем, что им приходится вместе с воздухом вдыхать смог, пыль и выхлопные газы.

"Выборочные исследования проводились статистиками среди казахстанцев старше 15 лет. Анализ показал, что доля недовольных тем больше, чем старше респондент. Заметна большая разница в ответах и при дифференциации участников по уровню благосостояния. Обеспеченные люди чаще давали высокие оценки и реже — негативные. Среди респондентов из категории бедных доля неудовлетворённых составила 28%, среди семей с уровнем обеспеченности ниже среднего — 20,2%", - сообщают аналитики.

По данным издания, качество воздуха в 50 из 69 крупных городов оставляет желать лучшего.