Назван город с самым грязным воздухом в Казахстане
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Результаты опросов в текущем году показали, что 90,5% казахстанцев в той или иной степени удовлетворены качеством воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.
Лишь 9,1% не довольны тем, что им приходится вместе с воздухом вдыхать смог, пыль и выхлопные газы.
"Выборочные исследования проводились статистиками среди казахстанцев старше 15 лет. Анализ показал, что доля недовольных тем больше, чем старше респондент. Заметна большая разница в ответах и при дифференциации участников по уровню благосостояния. Обеспеченные люди чаще давали высокие оценки и реже — негативные. Среди респондентов из категории бедных доля неудовлетворённых составила 28%, среди семей с уровнем обеспеченности ниже среднего — 20,2%", - сообщают аналитики.
По данным издания, качество воздуха в 50 из 69 крупных городов оставляет желать лучшего.
"К самым грязным были отнесены Астана, Караганда и Актобе. Астанчане и карагандинцы страдают от смога, пыли и выбросов от ТЭЦ, жители Актобе вынуждены терпеть запах сероводорода. Только два города - Кокшетау и Кызылорда могут похвастаться статусом чистых. 11 городов имеют повышенный уровень загрязнения воздуха, остальные — высокий и очень высокий. Возглавляет антирейтинг Астана. Стандартный индекс загрязнения в столице в третьем квартале текущего года составил 16,2, при максимуме в 20", - пишет издание.
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