Жители Актобе потребовали вернуть им поликлинику

Около 30 жителей района Москва в Актобе выступили с требованием вернуть в работу железнодорожную больницу, в которой они были прикреплены ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Диапазон".

В прошлом году жители Москвы узнали, что железнодорожная больница прекращает работу, как поликлиника. Причина в том, что к ней прикрепились менее 3 тысячи человек, что меньше порога для работы поликлиники.

Людей прикрепили к поликлинике ГП №3, но это не всех устраивает. Они жалуются, что добираться до поликлиники им неудобно, далеко, а еще там большие очереди. Особенно это неудобно для пенсионеров и мам с детьми.

После Нового года жителям предложили обращаться в клинику "Fito Medical", которая тоже находится в районе Москва, как в филиал поликлиники № 3. Но, как оказалось, проблема все еще не решилась. Жители района Москва обращались в облздрав, приходили несколько раз в поликлинику, проводили встречи с представителями властей. 26 января люди пришли с плакатами к "Fito Medical" и рассказали о своих проблемах.

"Наше требование, чтобы нас вернули в железнодорожную поликлинику. Все можно решить при желании. В третью поликлинику пойдешь, в регистратуру запишешься, они направляют в "Fito Medical", сюда пришел к терапевту, он опять направляет в третью! Туда-сюда ездить… К узкому специалисту дня три-четыре надо ждать. У меня самого глаз болит, давление, сахар. Что мне делать? Ждать? Я лучше к платному пойду, не умирать же…", - говорит Амир. "Нас от нашей поликлиники выставили в третью поликлинику, в которую мы не можем добраться, туда не ходит общественный транспорт, и она переполнена! Запись неделями! Мы хотим вернуть свою железнодорожную поликлинику, рядом с которой мы живем. Здесь в "Fito Medical" выделили один кабинет, сидит терапевт, он отправляет в третью поликлинику на анализы и УЗИ", - говорит Аккунуш Байназаровна. -

С людьми встретились представители клиники "Fito Medical", поликлиники № 3 и облздрава. Встреча прошла эмоционально.

"Мы работаем на первом этаже. У нас функционирует кабинет врача общей практики и педиатра, есть процедурный кабинет. Есть лаборатория, проводим забор с 8 до 10 и направляем в свою лабораторию. На счет узких специалистов, пока мы направляем в железнодорожную больницу, но с 1 февраля мы планируем по потребностям организовать прием узких специалистам", - рассказала Шынар Ермекова, врач-терапевт городской поликлиники №3.

Пришедшие на встречу жители сообщили, что железнодорожная больница их не принимает. И.о. руководителя управления облздрава Бекболат Избасаров отметил, что железнодорожная больница является частной и они будут вести переговоры с их руководством.

Бекболат Избасаров напомнил, что с 2024 года действуют новые требования к поликлиникам о минимальном количестве прикрепленного населения в 3 тысячи человек. Если в следующую прикрепительную компанию железнодорожная поликлиника соберет такое количество людей, она вновь сможет работать, как поликлиника. Но прикрепительная компания начнется только в сентябре.