Жители Актау жалуются на "глушилки" сотовой связи

Жители 22 микрорайона Актау обратились с жалобой на проблемы с сотовой связью из-за подавителей сигнала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По их словам, войсковая часть 6656 включила средства подавления связи и радиоэлектронной борьбы.

"Половина микрорайона сидит без сотовой связи. Tele2 работает только на окраине микрорайона. В остальных местах вокруг войсковой части связь заглушена", – возмущаются горожане.

Комментарий предоставили в управлении цифровых технологий Мангистауской области:

"В данном случае мы будем разбираться с руководством департамента уголовно-исполнительной системы региона. Также будем привлекать уполномоченный орган по контролю качества связи и операторов связи".