Жители Актау выступили против строительства ЖК

В Актау местные активисты, представляющие интересы жителей, организовали петицию и обратились к депутату областного маслихата Ирине Беляевой, чтобы выразить свое недовольство проектом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lаda.kz.

Жители жилых домов №№65 и 69 в 15 микрорайоне активно выступают против планов инвестора и застройщика Сайын Абылая.

На территории за домом №65, по их словам, собираются возводить пятиэтажный жилой комплекс. Они опасаются, что стройка негативно повлияет на качество их жизни и окружающую среду. Также существует беспокойство о возможных проблемах с инфраструктурой.

Cостоялась встреча жителей с представителями местных исполнительных органов власти и городской администрацией.

На встречу, как сообщила депутат областного маслихата Ирина Беляева, застройщик не явился, хотя был оповещен о ней накануне.

Люди выступили против строительства ЖК в Актау