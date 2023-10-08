Жители Актау выступили против строительства ЖК
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В Актау местные активисты, представляющие интересы жителей, организовали петицию и обратились к депутату областного маслихата Ирине Беляевой, чтобы выразить свое недовольство проектом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lаda.kz.
Жители жилых домов №№65 и 69 в 15 микрорайоне активно выступают против планов инвестора и застройщика Сайын Абылая.
На территории за домом №65, по их словам, собираются возводить пятиэтажный жилой комплекс. Они опасаются, что стройка негативно повлияет на качество их жизни и окружающую среду. Также существует беспокойство о возможных проблемах с инфраструктурой.
Cостоялась встреча жителей с представителями местных исполнительных органов власти и городской администрацией.
На встречу, как сообщила депутат областного маслихата Ирина Беляева, застройщик не явился, хотя был оповещен о ней накануне.
Люди выступили против строительства ЖК в Актау
"Мы будем следить за развитием этой истории и информировать вас о новых событиях и решениях", — заявила депутат.
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