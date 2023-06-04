Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области мужчина и женщина попали в аварию на лодке. Их вызволили спасатели, патрулировавшие акваторию Иртыша, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, трагедия едва не случилась 3 июня. Женщина получила травму головы.

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"В ходе патрулирования водной акватории на водоемах было обнаружено маломерное судно, вышедшее на берег и столкнувшись с зарослями кустарника. Пострадала женщина. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям города Аксу совместно с спасательным подразделением города Аксу транспортировали пострадавшую на берег и передали медикам скорой помощи", — сообщили в ведомстве.

В ДЧС также добавили, что водителя маломерного судна передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.