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  • Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина
ДЧС Павлодарской области Сегодня, 18:15
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Сегодня, 18:15
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Фото: ДЧС Павлодарской области

Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина

В Павлодарской области мужчина и женщина попали в аварию на лодке. Их вызволили спасатели, патрулировавшие акваторию Иртыша, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, трагедия едва не случилась 3 июня. Женщина получила травму головы.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿🚒Pavlodar oblysynyń ТJD (@pavlodar_tjd)

"В ходе патрулирования водной акватории на водоемах было обнаружено маломерное судно, вышедшее на берег и столкнувшись с зарослями кустарника. Пострадала женщина. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям города Аксу совместно с спасательным подразделением города Аксу транспортировали пострадавшую на берег и передали медикам скорой помощи", — сообщили в ведомстве.

В ДЧС также добавили, что водителя маломерного судна передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

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Сегодня, 18:15
273
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