Жителей Восточного Казахстана предупредили об опасности лавин

В горах Восточного Казахстана сохраняется лавинная опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Для предотвращения непроизвольного схода снежной массы на автодороге "Усть-Каменогорск-Алтай" сегодня был произведен профилактический спуск лавин. В результате сошло 22 300 кубометра снега", — сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают, что лавины могут сходить от шума и крика человека.