Жителей Восточного Казахстана предупредили об опасности лавин
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
101Фото: МЧС РК
В горах Восточного Казахстана сохраняется лавинная опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Для предотвращения непроизвольного схода снежной массы на автодороге "Усть-Каменогорск-Алтай" сегодня был произведен профилактический спуск лавин. В результате сошло 22 300 кубометра снега", — сообщили в МЧС.
Спасатели напоминают, что лавины могут сходить от шума и крика человека.
"Чтобы избежать опасности, перед поездкой в горы ознакомьтесь, нет ли штормового предупреждения о лавинной опасности. Это можно сделать, скачав бесплатное мобильное приложение "Дармен", — предупреждают спасатели.