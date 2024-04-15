Жителей Уральска и 4 районов ЗКО эвакуируют в безопасные места

В городе Уральск и 4 районах области, расположенных вблизи реки Жайык, складывается сложная ситуация, связанная с паводковой угрозой. По словам специалистов, обильный объем воды из РФ достигнет ЗКО за 2-3 дня. Об этом сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас круглосуточно работают специалисты службы экстренной помощи, силовых структур. Всего в паводковых работах задействовано 6 389 человек и 1403 единицы техники, в том числе 645 единиц спецтехники. Также активное участие в противопаводковых мероприятиях принимают волонтеры и простые граждане.

"Акимат города обратился к жителям в настоящее время. Так как вода из Оренбургской области России поступит через 2-3 дня, то жителям опасных зон города Уральска необходимо немедленно эвакуироваться в безопасные места. В частности, необходимо срочно эвакуировать жителей дачных участков вдоль реки Жайык, Курени, Старицы, Коминтерновского районов города Уральска, в которых повышенный риск подтопления", - сказал спикер.

В связи с этим в областном центре созданы эвакуационные пункты, которые принимают жителей в круглосуточном режиме. С начала паводка по области эвакуировано около 14 тысяч человек. В эвакуационных пунктах разместились более 2 тысяч человек. Остальные жители - в домах своих близких и родственников.