Жителей трёх городов предупредили синоптики

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 17 марта ожидаются в Актобе, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны ожидается погода без осадков. Лишь на западе страны синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-западе страны ожидается сильный дождь. По Казахстану ожидается туман, усиление ветера, на западе — гололёд, на юго-западе — пыльная буря. В некоторых регионах, где активно тает снег, возможны подтопления талой водой.