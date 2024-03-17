Жителей трёх городов предупредили синоптики
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 17 марта ожидаются в Актобе, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны ожидается погода без осадков. Лишь на западе страны синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-западе страны ожидается сильный дождь. По Казахстану ожидается туман, усиление ветера, на западе — гололёд, на юго-западе — пыльная буря. В некоторых регионах, где активно тает снег, возможны подтопления талой водой.
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