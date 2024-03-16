Неустойчивый характер погоды и угрозу подтопления прогнозируют в некоторых регионах

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны ожидается погода без осадков. Лишь на западе страны синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-западе страны ожидается сильный дождь. По Казахстану ожидается туман, усиление ветера, на западе — гололёд, на юго-западе — пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz.

17 марта ночью и утром на юге, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере области ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

С 17 по 18 марта в Жамбылской области (Сарысуский, Таласский и Жуалынский районы) ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого, склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления 19 марта днём на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 17-19 марта на юге, в горных районах области туман. 17-19 марта ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 17 марта порывы 25 м/с. В Таразе 19 марта днём ожидается гроза. 17-19 марта ночью и утром туман.

17 марта ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днём ожидается ветер юго-западный порывы 15 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на юге области порывы 15 м/с.

На юге, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололёд.

В горных районах Туркестанской области ожидается восточный, юго-восточный ветер 15-20 м/с.

Ночью на юге, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре Мангистауской области ожидается временами сильный дождь. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный ночью в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман. По области (Карабалыкский, Федоровский, Узункольский, Мендыкаринский, Костанайский, Жангельдинский, Амангельдинский районы и район города Аркалык) ожидается снеготаяние и формирование талого стока, при этом возможны разливы и подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек. Особое внимание необходимо уделить приграничным регионам с Российской Федерацией, а именно по бассейну реки Тобол и его притокам. В Оренбургской и Челябинской областях, по информации Росгидромета, сложилась неблагоприятная паводковая ситуация из-за скопившегося количества снега.

В северо-западных районах Северо-Казахстанской области (Акжарский, Тайыншинский, Мамлютский, Уалихановский, Жамбылский и Есильский районы) ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, при этом возможны разливы и подтопления.

17-18 марта на территории области Абай и Восточно-Казахстанской области продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование таловых и склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Возможны подтопления талыми водами в Алгинском и Мартукском районах.При интенсивном снеготоянии возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в Алгинском и Мартукском районах.

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Синоптики не рекомендуют выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.