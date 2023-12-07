Жителей трёх городов Казахстана предупредили о повышенном загрязнении воздуха
Сегодня, 08:00
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Сегодня, 08:00Сегодня, 08:00
119Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в трёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 7 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Шымкенте и Актобе.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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