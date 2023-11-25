Жителей Тараза, сорящих в городе, выявляют с помощью камер видеонаблюдения

255 жителей Тараза наказали за загрязнение мест общего пользования за 4 дня, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Жамбылской области полиция проводит ОПМ “Правопорядок”. Во время мероприятия полицейские выявляют и привлекают к административной ответственности жамбыльцев за совершение даже мелких правонарушений. Руководство ДВД отмечает, что безнаказанность за совершение мелких правонарушений, таких как выброс мусора, плевки в общественных местах, нарушение правил дорожного движения, приводит к созданию предпосылок для совершения гражданами в дальнейшем более тяжких поступков или преступлений.

24 ноября в микрорайоне возле торгового центра 61-летний житель Жамбылского района выбросил окурок от сигареты в неустановленном месте. В тот же день на стоянке такси возле другого торгового центра был выявлен 54-летний житель Тараза, который плевался, стоя в кругу с коллегами, ожидая пассажиров.

Данные нарушения были выявлены по камерам видеонаблюдения центра оперативного управления УП Тараза. Мужчин привлекли к административной ответственности по статье 434-2 КоАП РК “Загрязнение мест общего пользования”. Статьей предусмотрен штраф в размере пяти МРП (17 250 тенге). При повторном нарушении в течение года – 10 МРП (34 500 тенге).

Всего с начала года полицейскими оштрафовано 2848 жителей Жамбылской области.



