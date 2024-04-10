Жителей СКО просят не препятствовать эвакуации

В Петропавловске, Есильском, Г.Мусрепова и Кызылжарском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера в связи с повышением уровня воды в реке Есиль. По решению противопаводкового штаба СКО проводится эвакуация населения, сельскохозяйственных и домашних животных в безопасные места. Однако не все граждане соглашаются покинуть свои дома. К ним и обратились спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

"Отдельные граждане отказываются покидать свои жилища, тем самым подвергают опасности себя и своих близких. Просим население отнестись с понимаем к сложившейся ситуации и не препятствовать эвакуационным мероприятиям. Ни один из вас не останется без внимания государства, всем будет оказана финансовая и другая необходимая материальная помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы", - заявили в ДЧС.