Жителей села Коржын эвакуируют в ЗКО

В Западно-Казахстанской области начата эвакуация жителей села Коржын, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

К этому часу спасатели совместно с военно-воздушными силами министерства обороны перевезли в село Каратобе 92 человека.

Работы будут продолжены. В них задействованы два вертолёта Ми-8.

Ранее аким региона заявил, что держит ситуацию с паводками на личном контроле.