  • 28 Марта, 16:52
  • BAIGENEWS

Жителей села Коржын эвакуируют в ЗКО

Сегодня, 15:51
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: скриншот видео

В Западно-Казахстанской области начата эвакуация жителей села Коржын, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

К этому часу спасатели совместно с военно-воздушными силами министерства обороны перевезли в село Каратобе 92 человека.

Работы будут продолжены. В них задействованы два вертолёта Ми-8.

Ранее аким региона заявил, что держит ситуацию с паводками на личном контроле.

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