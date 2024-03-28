Жителей села Коржын эвакуируют в ЗКО
Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
109Фото: скриншот видео
В Западно-Казахстанской области начата эвакуация жителей села Коржын, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
К этому часу спасатели совместно с военно-воздушными силами министерства обороны перевезли в село Каратобе 92 человека.
Работы будут продолжены. В них задействованы два вертолёта Ми-8.
Ранее аким региона заявил, что держит ситуацию с паводками на личном контроле.
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