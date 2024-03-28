Паводки в ЗКО: глава региона держит ситуацию на личном контроле

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев принял участие в противопаводковых мероприятиях, организованных в Сырымском районе, где 27 марта повысился уровень воды и произошло подтопление населенных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Нариман Турегалиев курировал эвакуацию в безопасное место жителей сельского поселения в Сырымском районе, где произошло ЧП.

"Отметим, что аким области круглосуточно находился в контакте с министром по чрезвычайным ситуациям и обеспечивал поставку дополнительной техники и сил из других областей, прибывающих для оказания помощи в профилактике паводков в Западном Казахстане. Контроль за проведением всех работ длился до 05:00 часов утра 28 марта. Убедившись в понижении уровня воды в районном центре, Нариман Турегалиев отправился на контроль над аварийной ситуацией в Каратюбинском районе", - сообщили в акимате.