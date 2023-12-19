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Жителей области Абай попросили не выезжать в дальние поездки

Сегодня, 14:07
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Baigenews.kz Сегодня, 14:07
Сегодня, 14:07
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Фото: Baigenews.kz

Воздержаться от дальних поездок в связи с погодными условиями попросили жителей области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “КазАвтоЖол”.

В области Абай из-за пришедшего на территорию циклона, в регионе ожидаются снег с сопровождением порывистого ветра.

"Настоятельно просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения, а также не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений", - предупредили в “КазАвтоЖол”.

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