Жителей области Абай попросили не выезжать в дальние поездки
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
106Фото: Baigenews.kz
Воздержаться от дальних поездок в связи с погодными условиями попросили жителей области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “КазАвтоЖол”.
В области Абай из-за пришедшего на территорию циклона, в регионе ожидаются снег с сопровождением порывистого ветра.
"Настоятельно просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения, а также не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений", - предупредили в “КазАвтоЖол”.
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