Жителей области Абай попросили не выезжать в дальние поездки

Воздержаться от дальних поездок в связи с погодными условиями попросили жителей области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “КазАвтоЖол”.

В области Абай из-за пришедшего на территорию циклона, в регионе ожидаются снег с сопровождением порывистого ветра.