Жителей Исландии эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана Фаградальсфьядль

Серия замлетрясений обрушилась на Исландию, начал просыпаться вулкан Фаградальсфьядль, спавший более 800 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.com.

Сообщается, что в Исландии объявили чрезвычайное положение. Жителей Гриндавика экстренно эвакуируют.

"На самом деле напряжение спало, потому что уехал и впервые с пятницы увидел свой дом. Так что сейчас напряжение спадает. Я очень эмоциональна. Вот, в общем-то, как я себя сейчас чувствую", - говорит жительница Гриндавика Йоханнес Йоханнессон.

Жителям близлежащей деревни разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать ценные вещи.В зону разрешили въезжать только по два человека на машину и на максимально короткий срок.

Некоторые забирали домашних животных и мебель, другие — заранее купленные рождественские подарки и дорогие сердцу вещи — ведь никто не знает, когда они смогут вернуться домой и будет ли куда возвращаться.

Даже для живущей в прямом смысле слова на вулкане территории, как Исландия, эвакуация целого города — событие редкое.В последний раз такое случалось 50 лет назад, во время извержения на острове Хеймей у южного побережья страны.

В стране насчитывается 33 действующих вулканических системы. В течение нескольких последних дней произошла серия небольших землетрясений. Начал просыпаться вулкан Фаградальсфьядль, спавший более 800 лет.