Жителей Гонконга попросили приходить в кафе со своей посудой
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
141Фото: pxhere.com
В Гонконге пошли на жёсткие меры в борьбе с пластиком. Там вводится поэтапный запрет на всю одноразовую посуду: вилки-ложки, стаканчики, трубочки для напитков нельзя будет использовать ни в самих кафе, ни давать клиентам навынос. Коробки из пенопласта - тоже табу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Владельцы ресторанов жалуются, что новые правила обернутся большими расходами - посуда из экологичных материалов в разы дороже пластиковой. Впрочем, есть вариант, как избежать лишних трат: клиентам предлагают приходить в кафе со своими приборами или тарой.
Терпеть лишения ради экологии призывают не только клиентов ресторанов - постояльцев местных гостиниц решили оставить без шампуня и мыла в пластиковых коробочках.
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