Жителей Гонконга попросили приходить в кафе со своей посудой

В Гонконге пошли на жёсткие меры в борьбе с пластиком. Там вводится поэтапный запрет на всю одноразовую посуду: вилки-ложки, стаканчики, трубочки для напитков нельзя будет использовать ни в самих кафе, ни давать клиентам навынос. Коробки из пенопласта - тоже табу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Владельцы ресторанов жалуются, что новые правила обернутся большими расходами - посуда из экологичных материалов в разы дороже пластиковой. Впрочем, есть вариант, как избежать лишних трат: клиентам предлагают приходить в кафе со своими приборами или тарой.

Терпеть лишения ради экологии призывают не только клиентов ресторанов - постояльцев местных гостиниц решили оставить без шампуня и мыла в пластиковых коробочках.