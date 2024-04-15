Жителей ещё одного села эвакуируют в СКО

Жителей села Большая малышка, что в 25 километрах от Петропавловска, экстренно эвакуировали. Прямо сейчас деревня уходит под воду, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Большая вода неожиданно зашла в деревню накануне ночью. С такой силой стихии местные жители не сталкивались никогда.

Здесь около 340 домов и все они опустели за пару часов. Ночью на этих улицах не было спокойно. Люди собирались в спешке, на часах было за полночь. Именно тогда сельчане узнали, что их родной деревне угрожает наводнение.

"Никогда не было такой большой воды у нас. Она идёт страшно сильным течением. Сколько было паводков, разливов. Но никогда такого большого потока мы не видели. Думаю, полтора дня, и деревни не будет. Как нам жить? Все мы теперь бомжи. Дома камышитовые. Они не выдержат такую воду", - поделился мнением прохожий.

Используя последние возможные часы для эвакуации, правоохранительные органы пропускают жителей, чтобы те успели спасти необходимые вещи.

Некоторые жители, понимая, что вывезти крупный рогатый скот и собак невозможно, решили подняться на гору вблизи деревни. Там они разбили лагерь, разместили животных и наблюдают за тем, как их дома уходят под воду. Уже достаточно сильный перелив образовался на въездной дороге. По мнению жителей, деревня окажется в кольце воды совсем скоро.

"Мы сюда подняли скот, установили палатки и ждём. Конечно, когда вода полностью зайдет в деревню, мы откажемся отрезанными. Так и будем здесь жить, пока паводок не отступит. У меня семь детей. Двое старших со мной здесь, остальных отправила к родным в город. Страшно. Ведь никто не предполагал. И за пару часов как бы ты не хотел, не успеешь спасти все", - рассказала Наталья.

По улицам беспокойно бегают собаки, которых отвязали хозяева. Полностью эвакуированы и села Ольшанка и Вишневка. Все они идут вдоль ручка реки Ишим.

На сегодня в области остаются подтопленными 2075 домов. На автодорогах сохраняется 16 переливов. Сергеевское водохранилище заполнено на 150%. Перелив через гребень дамбы упал до 270 сантиметров.

Фото, видео Наталья Волкова.