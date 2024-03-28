ЧС объявлена в Актобе и Темирском районе области
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В Актобе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
"26 марта в связи с резким потеплением началось подтопление территории города талыми водами, стекающими со степей. Несколько жилых массивов и садоводческих коллективов оказались в зоне риска. На сегодня вода вошла в 73 дома. Эвакуировано 155 человек. Всем пострадавшим будет оказана помощь. Никто не останется без внимания", – сказал в видеообращении аким Актобе Азамат Бекет.
По его данным, в Актюбинском водохранилище за сутки объём воды увеличился более чем на 150 миллионов кубометров. Общий объём воды приблизился к максимальной отметке вместимости водохранилища, что предоставляет опасность для всего города.
"Для предупреждения негативных последствий, мы вынуждены осуществлять спуск воды. Сегодня прошу жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного, дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома. Для нас важна ваша безопасность. Прошу отнестись к этому с пониманием. Повторю, что это важно для вашей жизни и безопасности", – отметил аким.
Проживающих на дачах эвакуируют в места временного размещения.
Азамат Бекет поблагодарил актюбинцев, которые помогают в борьбе с паводком.
Кроме того, чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена в Темирском районе, сообщили в акимате Актюбинской области.
С 25 марта в районе наблюдается интенсивное снеготаяние, а 28 марта реки Уил, Темир и Бабатай вышли из берегов и затопили жилые дома в Шубаркудукском, Алтыкарасуском, Кайындинском и Саркольском сельских округах. Проводятся работы по борьбе с паводком. Пострадавшим жителям оказывают помощь.
Аким Темирского района Саламат Аманбаев призвал всех жителей сохранять спокойствие, не паниковать и оказывать друг другу поддержку.
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