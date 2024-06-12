Жителей барака эвакуировали из-за обвала крыши в Павлодаре

Жильцов деревянного многоквартирного барака эвакуировали после очередного обвала кровли в Павлодаре. Дом признан аварийным, однако несколько семей вынужденно остаются жить здесь, поскольку идти им некуда. Проблеме с разрушением стен и потолков уже несколько лет и с каждым разом жители рискуют собственной жизнью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Старые двухэтажки в районе Затона в Павлодаре уже десятки лет не отвечает требованиям нормального жилья. Несмотря на то, что это квартиры, выполнены из деревянных брусьев. К тому же здесь печное отопление. Туалеты при этом на улице, центрального водоснабжения нет.

Дом по адресу академика Бектурова, 383 можно смело назвать самым аварийным. В последние 10 лет беды случаются систематически. Остались жить всего лишь шесть семей, по три в каждом подъезде.

"В этом доме я проживаю с 2000 года. За это время в нашем доме было два пожара, в одном из пожаров погиб молодой человек, ему было 20 лет. После этого нам помощи никто не оказывал со стороны акимата, все делали своими силами, как могли. Обгорел фасад, стены, вплоть до шпал. Глина обвалилась. После этого случая у нас спустя пару лет случился второй пожар из-за замыкания. Мы опять своими силами сделали, вплоть до дверей железных в подъезд купили. За последние 10 лет у нас только хуже становиться", - рассказала жительница барака Галина Билюбаева.

Фото автора.

Постепенно стала разрушаться и крыша, в частности, из-за происходивших пожаров. Периодически при порывистых ветрах кусками срывало шифер. Сейчас на втором этаже барака квартиры пустуют. Жить тут невозможно, поскольку вместо потолка тут можно увидеть небо. Когда идут проливные дожди, заливает всё, из-за чего перекрытия между этажами тоже стали шаткими.

Накануне в доме случилась очередная беда. Части конструкции крыши обвалились и потолки на первом этаже дали трещины. На место выехали спасатели и полицейские, всех жильцов эвакуировали и запретили возвращаться в свои дома. Такое решение приняли и в городском акимате.

"Мы предоставляем жителям комнаты в общежитии из нашей коммунальной собственности. При этом, стоит отметить, что ввиду того, что этот дом признан аварийным, все жители, чьё единственное жилье признано аварийным, должны встать в очередь на получение жилья. Микрорайон Затон подлежит реновации, сейчас ведутся переговоры с инвестором, чтобы в этом году начать застройку района. С того момента, когда инвестор зайдет в этот район, то этим семьям будет предоставлено арендное жилье за счет застройщика", - сообщила пресс-секретарь акима города Павлодара Айнур Садвокасова.

Одна из семей аварийного дома приняла решение переехать к родственникам, еще одна в вернулась обратно в опасную квартиру. Айнаш Аркаева говорит, что идти ей некуда, а ехать в общежитие нет смысла. Схожая ситуация уже была и тогда все равно пришлось вернуться в злополучный барак.

"Нам говорят, вот две недели побудете, потом инвестор придет и переселитесь. Туда-суда ходить тоже не хочется. Когда первый раз упала крыша в 2021 году, меня переселили. Четыре месяца они платили аренду, а потом перестали платить. Пришлось мне обратно сюда ехать, потому что платить у меня нечем за жилье", - рассказала Айнаш Аркаева.

Стоит отметить, что речь о сносе бараков в районе Затона в Павлодаре ведут уже несколько лет. В 2022 году чиновники озвучили уже более реальное решение и после был разобран первый деревянный дом. На его месте сейчас ведется строительство многоэтажки, часть квартир которой достанется бывшим жителям снесенного барака.