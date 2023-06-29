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298Фото: pixabay.com
Жителей Атырау напугала надпись в подъезде
На стене одного из домов города Атырау, неизвестные оставили адрес магазина оружий, криминальная полиция начала расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
Ярко неоновую надпись на лестничной площадке можно заметить не вооруженным глазом. Перейдя по ссылке действительно можно увидеть фото и описание огнестрельных оружий. По данному факту обратились в пресс-службу полиции.
"Данный факт был передан в управление криминальной полиции, которая позже выяснила, что это недействующий российский канал. Он недействителен 11 месяцев. Криминалисты начали расследование", - заключили в полиции.
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