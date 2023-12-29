Жителей Астаны попросили не выезжать за пределы города

В связи с резким ухудшением погодных условий, а именно метелью, снегопадом и усилением ветра до 28 м/с, Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

С 29 по 31 декабря в Астане ожидаются обильный снегопад, усиление ветра и метель.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.



При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112", - предупредили в акимате.



В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют укрыться в надёжном помещении.