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рixabay Сегодня, 07:54
282
Сегодня, 07:54
282
Фото: рixabay

Жителей Актау озадачила новая графа расходов в счетах на коммунальные услуги

В счетах за коммунальные услуги появилась новая строка "Тепло в г/в", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Жители Актау пожаловалиьс на новую графу в жировках.

"Кто мне объяснит, что за обдираловка и графа появилась в жировке "Тепло в г/в", - жалуются горожане.

Жителей Актау озадачила новая графа расходов в жировках ТОО



В ТОО "МАЭК" дали разъяснение по новой графе.

"В августе прошлого года во время проведения публичных слушаний инициативная общественная группа Актау выразила желание, чтобы в счетах-квитанциях была изложена полная информация о начисляемых объемах, тарифах (тариф МАЭК, тариф КЖСА) и всех составляющих по ресурсам, именно по горячей воде с теплом. В связи с этим были внесены дополнительные графы в жировках для оплаты. Тариф всегда состоял из двух составляющих - на горячую воду и на тепло в горячей воде", - рассказали в пресс-службе компании.

В компании отметили, что до сентября прошлого года в счётах-квитанциях не был указан тариф на транспортировку (КЖСА), и не указывался объем тепловой энергии в горячей воде с тарифом.

"Начисления за оплату горячей воды идут только при ее использовании по показаниям индивидуального прибора учета (ИПУ), либо по норме (при отсутствии ИПУ). Кроме того, согласно пункту 292 Правил тарифообразования, плата за горячее водоснабжение состоит из оплаты по объему тепловой энергии и по объему потребленной воды на горячее водоснабжение. Вся информация по тарифам размещена на сайтах maek.kz и rkc.maek.kz", - отметили в пресс-службе энергокомбината.

 
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#Актау #коммунальные услуги #отопление #платёж
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:54
282
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