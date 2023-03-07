- Кто из казахстанских теннисистов сыграет на "Мастерсе" в США 09:03 52
- За досрочную агитацию с предвыборной гонки сняли Олжаса Сулейменова 08:30 159
- Жителей Актау озадачила новая графа расходов в счетах на коммунальные услуги 07:54 282
- Казахстанцев умилил поступок сестёр в финале турнира по карате 07:02 386
- Карагандинку пригласили на обучение в Университет Джона Хопкинса 06:21 408
- Казахстанец впервые принял участие в модном показе Balenciaga 05:38 437
- На 41 ребенка напали собаки в Усть-Каменогорске 04:42 435
- Сельчане в Жетысуской области оказались заблокированы в своих домах 03:06 437
- Мужчина забрался на колесо обозрения в Астане 02:30 486
- Обнародован полный гонорар Шавката Рахмонова за "бой года" в UFC 01:45 736
- 12 перинатальных центров построят в Казахстане 00:29 460
- На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау 06.03.2023 480
- 40 миллиардов тенге в год: предприниматели ВКО просят освободить их от "полигонных" выплат сотрудникам 06.03.2023 708
- Алан Курмангалиев завоевал второе "золото" на турнире в Португалии 06.03.2023 536
- Несколько лавин сошли в популярных у туристов местах близ Алматы 06.03.2023 504
- Каждые две минуты одна женщина в мире умирает от рака шейки матки 06.03.2023 550
- Суд признал норму закона о госслужбе несоответствующей Конституции 06.03.2023 513
- Чем собираются завоевать электорат партии, дошедшие до финала выборной гонки? Новые теледебаты анонсировали в РК 06.03.2023 453
- Всё, что вы хотели знать о вакцинации в Казахстане, но боялись спросить 06.03.2023 750
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 814
- Пенсионерка из СКО съездила на программу к Андрею Малахову и подарила ему тюбетейку 06.03.2023 754
- В Алматы вынесли приговор по громкому делу о платных парковках 06.03.2023 656
- Строительство двух ЖК приостановили в Астане из-за нарушений правил безопасности 06.03.2023 1257
- Выжившая под завалами в Турции казахстанка вернулась домой - МИД 06.03.2023 689
- Зарплатные ожидания женщин на 20% ниже, чем у мужчин - статистика 06.03.2023 501
- Средства для ухода за волосами подскочили в цене в Казахстане 06.03.2023 539
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 2751
- Какой будет погода 8 марта в Казахстане 06.03.2023 564
- С детства мечтала стать военной - история установщицы противотанковых мин 06.03.2023 899
- Нацбанк объявил о начале продаж коллекционных монет AQQÝ и SALIÝT-1 06.03.2023 560
- Выставка этно-украшений тюркских женщин открылась в Астане 06.03.2023 601
- ЦИК постановила перепроверить налоговую декларацию самовыдвиженца Батыра Сейкенова 06.03.2023 550
- Контрабанда золота: из Кыргызстана экстрадировали главу транснациональной преступной группы 06.03.2023 921
- Экибастузцам сделают 70-процентную скидку на оплату услуг отопления 06.03.2023 559
- Токаев переговорил по телефону с Путиным 06.03.2023 550
- Ветеранам ВОВ в Астане выплатят по миллиону тенге 06.03.2023 781
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 798
- Члены партии "Ак жол" встретились с предпринимателями и молодёжью в ВКО 06.03.2023 538
- Президент принял председателя сената Маулена Ашимбаева 06.03.2023 573
- Домашних тиранов будут отправлять на психологическую коррекцию - МВД 06.03.2023 667
- Ещё на месяц продлили арест Дикому Арману 06.03.2023 590
- Как МВД разыскивает сбежавших за границу преступников и возвращает их в Казахстан 06.03.2023 707
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1057
- Товарную биржу оштрафовали в Казахстане 06.03.2023 517
- TikTok будет удалять фейки о выборах в Казахстане и блокировать их авторов 06.03.2023 643
- Узбекистан обогнал Казахстан в списке сильнейших армий мира 06.03.2023 1161
- Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы на праздники в марте 06.03.2023 615
- Стоматологи, жильё и депозиты: на что тратят пенсионные накопления казахстанцы 06.03.2023 759
- Отважный школьник спас тонущего ребёнка в Туркестанской области 06.03.2023 512
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 744
- "Более 90 тысяч тонн пластика закапывается в землю" - что делают с бытовыми отходами в Казахстане 06.03.2023 673
- Системные проблемы в сфере земельных отношений выявил Антикор 06.03.2023 798
- Сотни человек остались без работы из-за заморозки строительства в Костанае 06.03.2023 5094
- Еркебулан Дауылбаев освобождён от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития 06.03.2023 588
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 703
- Летнее кафе и торговые точки снесут на перекрёстке Толе би и Момышулы в Алматы 06.03.2023 614
- За продажу автомасла без документов оштрафовали заправки "Гелиос" в Кокшетау 06.03.2023 792
- Цены на дизтопливо стабилизировались в Шымкенте 06.03.2023 655
- Победителей олимпиады "Алтын түлек" отправят учиться за границу 06.03.2023 595
- Тайник с похищенным у спецназа оружием нашли на берегу Урала 06.03.2023 564
- Ануар Жангозин возглавил "Назарбаев Интеллектуальные школы" 06.03.2023 962
- Какие дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды 6 марта 06.03.2023 604
- Товарооборот Казахстана и Китая вырос сразу на треть за год 06.03.2023 600
- Тюрьмы и кабинеты следователей теперь будут под постоянным видеонаблюдением - Генпрокуратура 06.03.2023 1100
- Более 5 тысяч казахстанцев автоматически стали получателями госпособий 06.03.2023 2793
- Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя "не таким" в королевской семье 06.03.2023 654
- Штраф за мат в общественном месте увеличился в четыре раза в Казахстане 06.03.2023 1325
- 40 членов ОПГ задержали в ходе спецоперации в Карагандинской области 06.03.2023 744
- Казахстанец изготавливает сувениры из костей и рогов животных 06.03.2023 755
- В Турции арестованы 247 лиц, причастных к строительству обрушившихся зданий 06.03.2023 750
- Четырёхзвездочный туристический комплекс появится в ВКО 06.03.2023 1380
- Дворы и улицу подтопило в селе Жетысуской области 06.03.2023 598
- Чиновников из акимата Костанайской области обвинили в дискредитации госслужбы 06.03.2023 757
- Историческое соглашение о защите мирового океана подписали страны-члены ООН 06.03.2023 894
- В Турции рухнула многоэтажка, сильно пострадавшая при землетрясении 06.03.2023 980
- В Актобе скончалась вторая девочка из джипа, которым управлял девятиклассник 05.03.2023 1523
- Россиянка Полина Кудерметова выиграла BeeTV 40 Women's в Астане 05.03.2023 690
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1342
- 12 рыбаков дрейфовали на отколовшейся льдине на "Голубом заливе" 05.03.2023 686
- Проблемы фермеров и образование: как проходит предвыборная гонка в Казахстане 05.03.2023 903
Жителей Актау озадачила новая графа расходов в счетах на коммунальные услуги
В счетах за коммунальные услуги появилась новая строка "Тепло в г/в", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Жители Актау пожаловалиьс на новую графу в жировках.
"Кто мне объяснит, что за обдираловка и графа появилась в жировке "Тепло в г/в", - жалуются горожане.
В ТОО "МАЭК" дали разъяснение по новой графе.
"В августе прошлого года во время проведения публичных слушаний инициативная общественная группа Актау выразила желание, чтобы в счетах-квитанциях была изложена полная информация о начисляемых объемах, тарифах (тариф МАЭК, тариф КЖСА) и всех составляющих по ресурсам, именно по горячей воде с теплом. В связи с этим были внесены дополнительные графы в жировках для оплаты. Тариф всегда состоял из двух составляющих - на горячую воду и на тепло в горячей воде", - рассказали в пресс-службе компании.
В компании отметили, что до сентября прошлого года в счётах-квитанциях не был указан тариф на транспортировку (КЖСА), и не указывался объем тепловой энергии в горячей воде с тарифом.
"Начисления за оплату горячей воды идут только при ее использовании по показаниям индивидуального прибора учета (ИПУ), либо по норме (при отсутствии ИПУ). Кроме того, согласно пункту 292 Правил тарифообразования, плата за горячее водоснабжение состоит из оплаты по объему тепловой энергии и по объему потребленной воды на горячее водоснабжение. Вся информация по тарифам размещена на сайтах maek.kz и rkc.maek.kz", - отметили в пресс-службе энергокомбината.
-
Trend news
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 2747
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 798
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1053
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1341
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 7258
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 972
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 972
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 823
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 3677
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1171
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 2849
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2146
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4328
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8646
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1424
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1865
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 33425
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1388
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1559
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2216
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1696
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4773
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2471
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2189
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5729
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2786
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1922
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2020
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12264
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2074
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11372
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14931
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2289
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3550
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1515
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7440
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16591
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25170
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3681
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2464
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3868
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2225
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2507
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42529
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2150
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3776
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5733
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11240
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3322
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27416
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3874
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4209
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2570
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5264
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38937
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3569
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2310
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3497
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3567
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19895
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4046
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8591
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38146
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3453
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3673
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14577
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8703
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4827
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3246
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121391
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4530
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3888
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5377
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3153
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8332
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 10094
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7455
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 4136
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 14422
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 59513
-
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 813
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 744
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 703
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1368
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1259
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1298
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1259
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2143
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2151
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2079
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2775
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2567
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2116
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2221
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2754
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2192
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2665
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2860
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2996
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3280
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2466
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2676
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2728
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3100
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2982
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3597
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3261
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3148
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2825
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2976
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3300
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3605
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3892
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3857
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3670
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3971
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4318
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3703
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3938
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3567
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3322
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3614
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3627
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3830
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4113
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4174
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3448
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5215
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3849
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4229
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3827
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4075
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4175
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3935
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3724
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3481
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4022
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4015
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3896
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3908
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4577
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3982
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4062
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3717
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4800
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4284
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5860
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4347
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4630
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5362
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4833
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 5020
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4875
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5337
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5456
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 5058
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5301
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4947
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4876
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 5349