Жителей Актау озадачила новая графа расходов в счетах на коммунальные услуги

Фото: рixabay

В счетах за коммунальные услуги появилась новая строка "Тепло в г/в", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Жители Актау пожаловалиьс на новую графу в жировках.

"Кто мне объяснит, что за обдираловка и графа появилась в жировке "Тепло в г/в", - жалуются горожане.









В ТОО "МАЭК" дали разъяснение по новой графе.

"В августе прошлого года во время проведения публичных слушаний инициативная общественная группа Актау выразила желание, чтобы в счетах-квитанциях была изложена полная информация о начисляемых объемах, тарифах (тариф МАЭК, тариф КЖСА) и всех составляющих по ресурсам, именно по горячей воде с теплом. В связи с этим были внесены дополнительные графы в жировках для оплаты. Тариф всегда состоял из двух составляющих - на горячую воду и на тепло в горячей воде", - рассказали в пресс-службе компании.

В компании отметили, что до сентября прошлого года в счётах-квитанциях не был указан тариф на транспортировку (КЖСА), и не указывался объем тепловой энергии в горячей воде с тарифом.