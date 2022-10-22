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Житель ВКО натравил собаку на полицейских
Как свидетельствуют материалы Риддерского городского суда, парень агрессивно отреагировал на требование стражей порядка явиться на допрос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.
Житель Риддера был застигнут двумя сотрудниками полиции, когда выгуливал на улице свою овчарку Эльзу в один из июньских вечеров нынешнего года. Блюстители закона предъявили документы и потребовали от молодого человека проехать с ними на допрос, так как он является подозреваемым в деле о краже. Заявил в полицию на парня его отчим. В ответ на требование полицейских молодой человек заявил, что отчим передумал и собирается забрать заявление, в чем они могут убедиться, если проследуют за ним к дому матери.
Открывший дверь отчим был крайне удивлен и пояснил, что пасынок выдает желаемое за действительное, и забирать заявление он вовсе не собирается. Сотрудники ОП стали настаивать, чтобы парень отправился с ними, но тот стал дергать Эльзу за ошейник и науськивать её на полицейских. Разозленная собака вывернулась из хозяйских рук и напала на стражей порядка. Одному из них она основательно искусала руки. Второй сотрудник полиции пытался оттащить животное и тоже пострадал от его зубов. Сломив сопротивление правоохранителей, овчарка убежала на улицу.
Риддерца взяли под стражу. По запаху было понятно, что он изрядно выпил, поэтому его отправили на экспертизу, которая зафиксировала среднюю степень опьянения. Парень, протрезвев, извинился перед пострадавшими.
Суд приговорил владельца собаки к ограничению свободы на полтора года.
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