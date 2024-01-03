Житель Улытауской области чудом спасся в степи в буран
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Сельчанина, заблудившегося в степи во время бурана, разыскали и спасли полицейские в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
43-летний мужчина вышел с работы вечером 2 января и пошёл пешком в село С. Сейфуллина, расположенное в 16 километрах от офиса, хотел как можно быстрее поздравить дочерей с наступившим Новым годом.
Через четыре часа мужчина дома так и не появился, тогда близкие стали бить тревогу и обратились в полицию.
В поисках путника участвовали весь личный состав отдела полиции Жанааркинского района, сотрудники МЧС и жители села. Также задействовали внедорожники и снегоходы.
3 января около 3:00 мужчину нашли живым в степи в 40 километрах от села. По его словам, как только начался буран, он потерял ориентир и сбился с пути.
"Мужчину спасло упорство и желание увидеть детей. Он всё время шёл, практически не делая остановок, проведя в открытой степи 10 часов", - сообщили в полиции.
Найденного сельчанина первым делом отвезли в больницу и передали врачам. Медики признали состояние мужчины удовлетворительным, но рекомендовали несколько дней провести в стационаре.
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