Житель Тараза набрал кредитов на пенсионеров на 11 млн тенге

Представившись соцработником, 25-летний житель Тараза фотографировал пенсионеров и их удостоверения личности, чтобы затем оформить на них кредиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Таразе молодой человек придумал схему мошенничества. Представляясь социальным работником, он приходил к одиноким пенсионерам домой и приносил им продукты питания, утверждая, что это гуманитарная помощь от местных властей.

После вручения пакетов, он фотографировал пенсионеров и их удостоверения личности, уверяя пожилых людей, что это нужно ему для отчёта перед руководством.

Эти фотографии парень использовал в ходе проверки “онбординг” (биометрия) мобильного приложения Homebank для оформления кредитов. Так мошенник обманул семь пенсионеров, набрав на них кредитов в общей сумме на 11 миллионов тенге. Все эти деньги мужчина потратил на погашение своих долгов.

Городской суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности.