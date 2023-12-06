Житель Тараза набрал кредитов на пенсионеров на 11 млн тенге
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Представившись соцработником, 25-летний житель Тараза фотографировал пенсионеров и их удостоверения личности, чтобы затем оформить на них кредиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Таразе молодой человек придумал схему мошенничества. Представляясь социальным работником, он приходил к одиноким пенсионерам домой и приносил им продукты питания, утверждая, что это гуманитарная помощь от местных властей.
После вручения пакетов, он фотографировал пенсионеров и их удостоверения личности, уверяя пожилых людей, что это нужно ему для отчёта перед руководством.
Эти фотографии парень использовал в ходе проверки “онбординг” (биометрия) мобильного приложения Homebank для оформления кредитов. Так мошенник обманул семь пенсионеров, набрав на них кредитов в общей сумме на 11 миллионов тенге. Все эти деньги мужчина потратил на погашение своих долгов.
Городской суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности.
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