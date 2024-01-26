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Житель Шымкента получил срок за желание дать взятку прокурору

Сегодня, 22:31
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:31
Сегодня, 22:31
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Жителя Шымкента осудили за хищение чужого имущества путём обмана и подстрекательство к даче взятки должностному лицу в значительном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что подсудимый К. подстрекал потерпевшую Т. к даче взятки должностному лицу – прокурору и войдя в доверие обманным путём получил у неё 600 000 тенге за положительное решение по уголовному делу", - сообщили в суде.

При назначении наказания суд учёл наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины и чистосердечного раскаяния, инвалидность третьей группы, возмещение причинённого ущерба.

"Приговором суда подсудимый К. признан виновным и ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Суд также назначил подсудимому дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе", - уточнили в пресс-службе суда Шымкента.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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