Житель Шахтинска умышленно заразил сожительницу ВИЧ

В Шахтинском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины,обвиняемого в заражении вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (ст.118 ч.2 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

Судом установлено, что в 2015 году мужчине был поставлен диагноз ВИЧ. Он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражения других, а также необходимости соблюдения мер предосторожности.

“В 2016-2023 годах он проживал с женщиной, не уведомив ее о своем заболевании. В результате он заразил потерпевшую ВИЧ-инфекцией, вследствие чего она скончалась.

Вина подсудимого подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть потерпевшей наступила от ВИЧ-инфекции с развитием вторичных заболеваний и другими материалами дела”, - говорится в сообщении.