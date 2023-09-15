Житель Семея предложил простую идею по очистке земли бывшего полигона от радиации

Вершки – в дело, корешки – в тело! Общественный деятель и предприниматель из Семея Адилжан Кудайбергенов предлагает государству простой способ рекультивации земель бывшего семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) от радиации. Лечение уставшей от испытаний почвы корневой системой культуры Мискантус может обернуться прибыльным производством биотоплива и целлюлозы. Сейчас эко-активист из Абайской области ищет инвестора для реализации этой идеи, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Словосочетание ядерный испытательный полигон принято использовать с приставкой "бывший", то есть - не действующий. Во все времена "ядерное стрельбище" притягивало к себе много внимания, а вредоносность объекта по сей день остаётся высокой.

На сегодня, спустя 34 года после закрытия полигона, часть земель уже передана в оборот - из категории "запаса" она переходит в народное и промышленное пользование, как это случилось 31 августа нынешнего года. Постановлением Правительства РК 119,03 гектара земель из категории запаса на территории СИЯП Абайской области перейдёт в категорию земель промышленности, связи, обороны и иной деятельности не сельскохозяйственного назначения.

Площадь полигона, на котором с 1949 по 1989 годы испытали 469 ядерных снарядов, составляет 18 500 гектаров.

Согласно выводам специалистов, которые в 2021 году закончили масштабное исследование, 8,9 тысяч кв. км территории полигона являются пригодной для использования, а почти 9,5 тысяч кв. км до сих пор выдают печальные результаты - загрязнение сверх нормы.

На естественную дезактивацию почвы уйдут сотни лет. Поэтому семейчанин Адилжан Кудайбергенов предлагает ускорить процесс и запустить проект рукотворного лечения "тела полигона" при помощи выращивания травы под названием Мискантус.

На эту экологически возобновляемую культуру в последние годы обращают пристальное внимание и позиционируют её как биоэнергетический растительный источник сырья. Мискантус способен свойствами корневой системы улучшать и обогащать состав деградированной в результате испытаний почвы.

Кстати, этот декоративный злак очень популярен в ландшафтном дизайне, а его веерообразные соцветия-сухоцветы реализуют как украшение для интерьера, как это делают на юге Казахстана.

"40 лет на нашей многострадальной земле производили взрывы. Это отрицательно сказалось на почве, на нескольких поколениях населения, прилегающего к полигону. А теперь есть реальная возможность сделать её безопаснее. Правда для этого нам нужно чётко понять, какие земли и для каких нужд отведены. Ведь не везде можно заниматься сельским хозяйством, работая с землёй", - уточнил автор проекта Адилжан Кудайбергенов.

Подобный опыт рекультивирования земель на протяжении последних 10-ти лет с успехом применяется на Украине. На территории Чернобыльской АЭС, обильно загрязнённой радионуклидами, выращивают кукурузу, мискантус и некоторые другие культуры для последующей переработки в биогаз.

В результате земли, которые из-за радиационного загрязнения вынуждены были пребывать на "скамье запасных", с годами оживают. По словам нашего собеседника, в соседней России подобный опыт применяется на протяжении трёх лет.

"Мировая практика показывает распространённость использования Мискантуса для восстановления территорий, подвергшихся деградации из-за добычи полезных ископаемых, бывших полигонов. Качественная биомасса Мискантуса выполняет функцию ремедиантов для восстановления плодородия почвы. Оздоровление происходит за счёт корневой системы, которая выводит тяжёлые металлы и вредные соединения. В корнях содержатся органические кислоты и аминокислоты, которые положительно меняют рН, растворяют минеральные вещества и накапливают металлы в корнях", - пояснил Адилжан Кудайбергенов.

Наш собеседник апеллирует в пользу выращивания Мискантуса ещё и потому, что после сильнейших пожаров значительно уменьшилась площадь зелёного пояса Абайской области. А выращивание травянистого кустарника с пышной живой массой, который достигает трёх метров в высоту, может улучшить экологическую обстановку не только бывшего полигона, но и области в целом за счёт процесса фотосинтеза.

Есть у этого проекта и финансовая выгода. Если корешки будут лечить землю, то вершки станут приносить прибыль.

"Сейчас по всему миру идёт поиск источников возобновляемого растительного сырья. А у этой многолетней культуры большая рентабельность. Она естественным образом растёт сама по себе, не нуждается в особом уходе, не распространяется за пределы плантации, так как не размножается семенами. Стеблевая часть растения применяется для производства целлюлозы и бумажной продукции. Поскольку сбор урожая проходит в зимне-весенний период, листья к тому времени опадают и становятся дополнительным источником органики, поступающей в почву. Мощная корневая система Мискантуса сдерживает эрозионные процессы", - рассказал подробнее о плюсах проекта Адилжан Кудайбергенов.

Для реализации проекта необходимо строительство перерабатывающего завода, который бы обеспечил рабочими местами десятки людей, живущих на кромке полигона и нуждающихся в заработке. Поэтому сейчас общественник из Семея ищет заинтересованных в проекте инвесторов.

По словам общественника, министерство сельского хозяйства и министерство энергетики Казахстана уже осведомлены о его проекте.

Через 4 года после запуска производства и достижения максимальной рентабельности, часть дохода от реализации биомассы нужно будет направлять на оздоровление населения, пострадавшего от ядерных испытаний.

"Мы можем лечить себя за счёт данных проектов. И в этом нам поможет наша земля", - пояснил свою позицию эко-активист.

В выращивании Мискантуса на земле Абая заинтересованы и иностранцы.

Семейчанин, предприниматель Руслан Акпанов рассказал корреcпонденту "BaigeNews.kz" о том, что к нему обратился житель Беларуси, который заинтересован возделыванием этой злаковой культуры в Казахстане.

"В Беларуси и Украине распространено выращивание Мискантуса, так как трава содержит большое количество целлюлозы и является прибыльным бизнесом. Но в этих странах дефицит земли, и они ищут свободные плантации у стран-соседей. Стебли используются по-разному, самый распространённый вариант - это штамповка пеллетов для отопления. Получается что-то между дровами и углём. Брикеты с хорошей теплоотдачей – готовый продукт для растапливания печей. Это экономит древесные ресурсы и уголь, которые, к слову, когда-нибудь будут исчерпаны", - рассказал Руслан Акпанов.

В областном управлении сельского хозяйства рассказали, что на данный момент в области Абай ещё никто не подхватил такое стратегическое занятие, как выращивание Мискантуса и других культур со статусом возобновляемых источников энергии.

Руководство сельхозведомства считает идею Адилжана Кудайбергенова хорошей, но с учётом рационального использования земель, ресурсов и готового продукта.