Житель Семея под видом блогера вымогал деньги у сотрудников поездов в Казахстане

Более 48 миллионов тенге в общей сумме перевели сотрудники поездов на счета мошенника из Семея, представлявшегося блогером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что на протяжении нескольких лет неоднократно судимый за мошенничество житель Семея представлялся сотрудникам поездов блогером. Для своих афер он выбирал пассажирские поезда, следовавшие через Семей по внутренним и по международным направлениям. Сев в вагон, он снимал на камеру телефона имеющиеся нарушения в сфере пассажирских перевозок, а затем вымогал деньги у сотрудников. Он угрожал не только распространить видеоматериалы, иногда он обещал применить физическое насилие, если ему не заплатят.

"Данное преступление длительное время оставалось вне поля зрения сотрудников полиции, так как потерпевшие, опасаясь расправы, боялись обращаться в правоохранительные органы. Лишь после того, как в УБОП стали поступать “сигналы”, противоправная деятельность фигуранта была пересечена. Злоумышленник задержан и с санкции суда арестован", – сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших признано более 60 сотрудников пассажирских поездов.

Предварительным следствием установлено, что в результате противоправной деятельности в период с 2021 года на банковские счета задержанного поступило более 48 миллионов тенге.

Уголовное дело направлено в суд.